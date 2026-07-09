Maíra Cardi joga delivery do marido no lixo: 'Na minha casa não' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um vídeo publicado por Maíra Cardi nas redes sociais provocou forte repercussão entre os internautas.

A influenciadora contou que descartou um refrigerante enviado junto com o pedido de delivery feito pelo marido, Thiago Nigro, e explicou que não permite a entrada desse tipo de produto em sua casa.

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Ao relatar o episódio, Maíra afirmou que mantém uma rotina alimentar rigorosa dentro de casa e que essa decisão tem como objetivo servir de exemplo para os filhos.

Segundo ela, o empresário é livre para fazer suas próprias escolhas, desde que isso aconteça fora do ambiente familiar.

"Aqui na minha casa não entra açúcar de forma alguma, não entra refrigerante de forma alguma. É impossível. Outro dia, Thiago pediu Outback. Ele é um adulto e faz o que ele quiser da vida dele, fora da minha casa.

Aqui dentro, não. Para dar exemplo para os meus filhos, não. Veio um refrigerante dentro do negócio. Eu falei 'Com certeza isso está errado. Você não pediu, né, meu amor?'. Eu acho que ele tinha pedido. Não foi uma hipótese eu tirar da sacola. Foi para o lixo direto", disse.

Na sequência, a influenciadora afirmou que não se importa com as críticas que possa receber e justificou sua atitude dizendo que prioriza a saúde da família.

"Para mim, dar uma lata de refrigerante para meu marido é saber que eu estou diminuindo o tempo de vida dele. Você acha mesmo que eu quero isso? Que eu quero que as minhas filhas tenham menos tempo de pai?

Se quiserem me chamar de terrorista alimentar por conta disso, de doida, de o que quer que seja, pode chamar. Eu tenho pena, no fundo, porque as pessoas não têm a menor consciência do dano disso", disparou.

A declaração rapidamente repercutiu no X, antigo Twitter, onde diversos usuários criticaram a postura da empresária.

"Que insuportável", escreveu um perfil. Outro comentou: "O cara tá sentindo o próprio inferno de perto, que o diabo até jogando o refri dele fora".

Também houve quem questionasse a forma como Maíra se referiu ao imóvel do casal. "A casa é só dela? Ué, mas eles não são casados? A casa é dele também", alfinetou um internauta.

"Depois dessa eu virava ex-marido", publicou outro usuário, enquanto um terceiro ironizou: "Nossa, que problemão".