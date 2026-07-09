Globo bota o pé no freio e analisa propagandas de bets após críticas durante a Copa

A Globo iniciou uma revisão interna sobre a forma como veicula anúncios de casas de apostas em sua programação esportiva após a repercussão negativa provocada pela quantidade desse tipo de publicidade durante a Copa do Mundo.
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As reclamações feitas por telespectadores tiveram como uma das principais referências a CazéTV.
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A informação foi publicada nesta quinta-feira (09) pelo jornalista Gabriel Vaquer. Segundo a apuração, a emissora analisa seus critérios para a exibição de campanhas de bets tanto nas transmissões esportivas quanto em programas relacionados ao esporte.
Durante o Mundial, parte do público manifestou insatisfação com a frequência das propagandas de plataformas de apostas.
Entre os exemplos mais mencionados nas críticas estava a CazéTV, apontada nas reclamações como um dos casos que chamaram atenção pela presença constante desse tipo de anúncio.
Apesar da revisão em andamento, a Globo não sinalizou que pretende deixar de aceitar publicidade de casas de apostas.
O objetivo, neste momento, é reavaliar os procedimentos adotados para esse segmento, sobretudo em conteúdos esportivos. A análise contempla espaços destinados a inserções comerciais, ações de patrocínio e campanhas publicitárias exibidas em programas e transmissões de grandes eventos.
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