Ex-jogador da Noruega diz que Haaland está acima de Ronaldo: 'Incomparável'

Dan Eggen, ex-zagueiro da seleção da Noruega e um dos responsáveis por enfrentar o Brasil na Copa do Mundo de 1998, acredita que Erling Haaland já alcançou, e talvez tenha superado, o patamar de Ronaldo Fenômeno.
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A comparação foi feita em entrevista concedida ao jornal espanhol AS e publicada nesta quinta-feira (9).
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Ao comparar os dois atacantes, o ex-defensor não hesitou em colocar o camisa 9 norueguês entre os maiores da história.
"Com certeza. E talvez até acima", disse, comparando o atacante norueguês ao brasileiro.
"Independentemente das preferências pessoais, os números falam por si. A regularidade dele como artilheiro é quase incomparável. Ele é o nosso farol, e confiamos nele para seguir adiante. De qualquer forma, temos outros jogadores impressionantes. A Noruega não é só Haaland, embora ele seja o líder e a principal referência."
Eggen sabe bem o que é enfrentar Ronaldo. Em 1998, foi um dos responsáveis por marcar o craque brasileiro na vitória da Noruega por 2 a 1 sobre a Seleção, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
Durante muitos anos, o confronto foi considerado pelo ex-jogador como o momento mais marcante da história do futebol norueguês.
No entanto, essa percepção mudou após o triunfo sobre o Brasil comandado por Carlo Ancelotti nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no último domingo (5).
Para Eggen, o resultado recente ultrapassou a conquista de 1998 e passou a ocupar um lugar ainda mais especial na memória dos torcedores do país.
"Vencer o Brasil de Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Bebeto e tantas outras estrelas foi algo surpreendente e emocionante. Mas agora podemos dizer que esse novo feito tomou o primeiro lugar no coração dos torcedores. Agora sonhamos alto", destacou.
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