InícioColunistas#Mariana Morais
SERÁ?

Ex-jogador da Noruega diz que Haaland está acima de Ronaldo: 'Incomparável'

Dan Eggen jogou contra o Brasil na Copa do Mundo de 1998

Ex-jogador da Noruega diz que Haaland está acima de Ronaldo: 'Incomparável' - (crédito: Reprodução/Instagram)
Ex-jogador da Noruega diz que Haaland está acima de Ronaldo: 'Incomparável' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Dan Eggen, ex-zagueiro da seleção da Noruega e um dos responsáveis por enfrentar o Brasil na Copa do Mundo de 1998, acredita que Erling Haaland já alcançou, e talvez tenha superado, o patamar de Ronaldo Fenômeno.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A comparação foi feita em entrevista concedida ao jornal espanhol AS e publicada nesta quinta-feira (9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ao comparar os dois atacantes, o ex-defensor não hesitou em colocar o camisa 9 norueguês entre os maiores da história.

"Com certeza. E talvez até acima", disse, comparando o atacante norueguês ao brasileiro.

"Independentemente das preferências pessoais, os números falam por si. A regularidade dele como artilheiro é quase incomparável. Ele é o nosso farol, e confiamos nele para seguir adiante. De qualquer forma, temos outros jogadores impressionantes. A Noruega não é só Haaland, embora ele seja o líder e a principal referência."

Eggen sabe bem o que é enfrentar Ronaldo. Em 1998, foi um dos responsáveis por marcar o craque brasileiro na vitória da Noruega por 2 a 1 sobre a Seleção, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Durante muitos anos, o confronto foi considerado pelo ex-jogador como o momento mais marcante da história do futebol norueguês.

No entanto, essa percepção mudou após o triunfo sobre o Brasil comandado por Carlo Ancelotti nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no último domingo (5).

Para Eggen, o resultado recente ultrapassou a conquista de 1998 e passou a ocupar um lugar ainda mais especial na memória dos torcedores do país.

"Vencer o Brasil de Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Bebeto e tantas outras estrelas foi algo surpreendente e emocionante. Mas agora podemos dizer que esse novo feito tomou o primeiro lugar no coração dos torcedores. Agora sonhamos alto", destacou.

 

 

 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 09/07/2026 12:26
SIGA
x