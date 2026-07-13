Antes de morrer, astro de Jurassic Park fez tratamento inovador que o curou do câncer - (crédito: Reprodução/X)

Pacientes que já não respondem aos tratamentos convencionais contra determinados cânceres do sangue passaram a encontrar uma nova possibilidade terapêutica nos últimos anos.

Entre os exemplos mais conhecidos está o do ator neozelandês Sam Neill, que alcançou a remissão de um linfoma não Hodgkin após ser submetido à terapia CAR-T, tecnologia que utiliza células do próprio organismo para combater a doença.

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A morte do artista foi confirmada nesta segunda-feira (13), em Sydney, na Austrália. A causa não foi informada publicamente. Em comunicado divulgado após o falecimento, familiares afirmaram que o ator permaneceu em remissão durante todo o período final de sua vida.

A ação do CAR-T no sistema imunológico

O CART-T é apontado por especialistas como uma das mudanças mais significativas da oncologia recente.

O procedimento consiste em coletar células de defesa do paciente, modificá-las em laboratório e reintroduzi-las no organismo com a capacidade de reconhecer e destruir células tumorais.

Neill conviveu com o câncer durante cinco anos. Quando a quimioterapia deixou de apresentar resultados satisfatórios, o ator passou a receber a nova terapia.

Dias antes de morrer, aos 78 anos, ele revelou que a doença estava controlada graças ao tratamento, que pouco mais de uma década atrás ainda era visto como uma alternativa experimental.

Tem no Brasil, mas seu uso é restrito

A tecnologia já integra protocolos terapêuticos em diferentes países e também possui aplicações autorizadas no Brasil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou produtos destinados a alguns casos de câncer hematológico, permitindo que a terapia seja utilizada no país.

Embora os resultados tenham levado pacientes a registrar períodos prolongados sem sinais da doença, e, em determinadas situações, ao desaparecimento completo do tumor, a realidade brasileira ainda apresenta obstáculos importantes.

O valor elevado do procedimento, a dependência de estruturas médicas altamente especializadas e a oferta restrita dentro do sistema de saúde reduzem o número de pessoas que conseguem ter acesso a essa alternativa terapêutica.