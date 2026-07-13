Palco desaba com Pocah e dançarinas; saiba estado das vítimas - (crédito: Instagram)

O público que acompanhava o show de Pocah em Contagem (MG), no último domingo (12), presenciou um momento inesperado durante a apresentação.

Enquanto a cantora se apresentava ao lado de duas dançarinas, parte do palco cedeu, provocando um acidente em plena performance.

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A estrutura era ocupada apenas pela artista e pelas integrantes do balé. As três dançavam próximas à plateia quando o piso afundou repentinamente.

Com o impacto, as dançarinas caíram no chão. Pocah também perdeu o equilíbrio, mas conseguiu evitar a queda completa e permaneceu em pé.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A cantora explicou, pelas redes sociais, que a primeira preocupação foi conferir o estado das profissionais que a acompanhavam e retirá-las imediatamente do local.

"A primeira coisa que eu fiz foi verificar se minhas meninas estavam bem e retirei elas do palco", declarou a cantora nas redes sociais.

Segundo Pocah, o fato de a estrutura ser baixa contribuiu para que o incidente não provocasse lesões.

Depois de tranquilizar os fãs sobre o ocorrido, ela compartilhou as imagens do momento em seu perfil e tratou a situação com bom humor, dizendo que o contratante havia pedido para ela "quebrar tudo".