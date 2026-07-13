Lucas Cartolouco queima ouvido e estapeia ex em vídeo inédito; veja

A decisão de denunciar o ex-namorado levou uma mulher a relatar à Justiça uma sequência de episódios de violência que, segundo ela, marcaram o relacionamento de pouco mais de nove meses com o influenciador Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco.

O caso mais recente, que aconteceu na madrugada de 31 de janeiro, em São Paulo, foi registrado por câmeras e teve as imagens exibidas pelo Fantástico, da TV Globo, neste domingo (12).

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Em entrevista ao programa, a vítima, que pediu para não ter a identidade revelada por receio da exposição, afirmou que o namoro começou de maneira intensa, mas acabou sendo marcado por comportamentos agressivos.

Ela contou que resolveu buscar medidas judiciais depois da agressão registrada pelas câmeras.

As gravações mostram o momento em que Cartolouco encosta um cigarro aceso na região da orelha da mulher. Pouco depois, ele também desfere um tapa no rosto dela.

A discussão chamou a atenção de frequentadores de bares próximos, que decidiram se aproximar para interromper a situação.

Mesmo com a intervenção das testemunhas, segundo a vítima, o influenciador continuou fazendo ofensas e exigindo acesso ao celular dela.

Uma das pessoas que presenciaram a cena afirmou ao programa que Lucas somente deixou o local depois de ser reconhecido.

Durante o depoimento, a mulher também relembrou um episódio ocorrido em dezembro do ano passado, quando o casal viajava pelo Peru.

De acordo com seu relato, Lucas a agrediu com tapas e chutes, tentou aplicar um golpe de “mata-leão”, destruiu seu celular e passou a insultá-la.

“Já ouvi também que eu era um câncer, puta, vagabunda”, relatou.

Ao explicar por que se sentiu completamente vulnerável durante a viagem, ela afirmou: “Ele destruiu a única coisa que poderia me fazer conseguir sair dali”, disse.

A reportagem também ouviu outras duas ex-namoradas de Cartolouco, que descreveram situações semelhantes envolvendo violência durante os relacionamentos.

Gabriela Augusto afirmou que o influenciador costumava quebrar objetos dentro de casa e disse ter sido vítima de agressões físicas em diferentes ocasiões.

Segundo ela, em uma discussão teve o rosto queimado com um cigarro e, em outro momento, foi puxada pelos cabelos, derrubada no chão e atingida por chutes.

Outra ex-companheira, que atualmente vive em Londres e optou por não revelar a identidade, contou ter sofrido violência psicológica e agressões físicas.

Conforme seu relato, Lucas fazia ofensas frequentes e comentários depreciativos sobre sua aparência. Ela acrescentou que, após os episódios de violência, ele passava a agir normalmente, como se nada tivesse acontecido.

As duas mulheres afirmaram que nunca registraram denúncia. Diferentemente delas, a ex-namorada agredida em janeiro levou o caso à Justiça.

Com o andamento do processo, Lucas Strabko passou à condição de réu e responderá por agressão física e violência psicológica.