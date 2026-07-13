Gabi Prado toma atitude contra Cartolouco após denúncias de agressão

A exibição da reportagem do "Fantástico" sobre as denúncias de violência envolvendo Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, repercutiu nas redes sociais na noite do último domingo (12).

Entre as manifestações, a influenciadora Gabi Prado publicou uma série de mensagens em defesa das mulheres que relataram agressões atribuídas ao jornalista.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ex-participante de "A Fazenda" afirmou acompanhar o caso de perto por ser amiga de Gabi Augusto, uma das três ex-namoradas que denunciaram Cartolouco.

Segundo ela, também presenciou momentos de comportamento agressivo do influenciador quando o casal participou do "Power Couple", incluindo um ataque de raiva durante uma entrevista após a eliminação do reality.

Enquanto assistia à reportagem da TV Globo, Gabi fez duras críticas ao jornalista e pediu mobilização nas redes sociais.

"Vocês não sabem a vontade que eu tinha de denunciar ele! Esse cara é um escr*to, nojento, ele merece cadeia! Vamos fazer barulho pra esse cara ser preso! Conto com vocês", escreveu.

Em outra publicação, a influenciadora relembrou que a amiga já havia denunciado o ex-companheiro anteriormente, mas disse que o caso não avançou como ela esperava. Segundo Gabi, o medo da vítima era grande diante da possibilidade de nada acontecer.

"Agora vamos ver o que a Justiça vai fazer, essa história aconteceu já tem um tempo, mas tem que ser assistida e escutada com atenção.

Na época eu passei isso tudo junto com ela e ela tinha tanto medo, tanta aflição que ela achava que não ia dar em nada.

Ela foi lá, fez a denúncia e realmente não teve muita coisa, não achavam ele. Agora ele fez isso com outra ex e vamos ver se esse cara vai ser preso", seguiu Gabi Prado.