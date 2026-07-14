Cartolouco reage após ter agressões contra mulheres expostas em rede nacional

Um dia após a exibição de uma reportagem do "Fantástico", da TV Globo, com relatos de ex-namoradas que o acusam de agressões físicas e psicológicas, Lucas Strabko, conhecido pelo público como Cartolouco, usou as redes sociais para apresentar sua versão dos fatos.

O pronunciamento foi publicado na manhã desta terça-feira (14) em seu perfil no Instagram.

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No vídeo, o influenciador esportivo contestou informações exibidas pela emissora e afirmou que a reportagem teria deixado de mencionar elementos importantes relacionados a uma disputa judicial envolvendo Gabriela Augusto, uma das entrevistadas da atração.

Segundo ele, as acusações apresentadas na reportagem já haviam sido alvo de um processo anterior.

"Gente, não tem como eu ficar quieto mais pelas acusações que eu recebi, nem sobre o jornalismo falso da Globo e do Fantástico.

A Gabriela, que deu entrevista para o Fantástico ontem, me processou em julho de 2023 com as mesmas acusações que ela fez ontem, que não são verdadeiras, e eu fui inocentado pela Justiça em setembro de 2024", iniciou Cartolouco, em vídeo postado em seu perfil no Instagram.

Na sequência, ele voltou a criticar a abordagem adotada pela reportagem e alegou que o desfecho do caso judicial não foi informado ao público.

"Na matéria, a Globo escondeu e mentiu sobre esse fato [que ela me processou e perdeu]. As queixas chegaram, sim, à Justiça, e eu fui inocentado", complementou ele.

Para sustentar sua argumentação, o jornalista mostrou mensagens e registros que, segundo afirmou, demonstrariam que a ex-namorada manteve contato com ele após os episódios relatados. Entre os exemplos apresentados, Cartolouco mencionou uma mensagem recebida em maio do ano passado.

"Em 31 de maio do ano passado, ela me mandou essa foto falando: 'Pagode bom é igual a ex: sempre volta' e me chamou para fazer um after".

Ainda de acordo com o influenciador, os dois teriam se encontrado posteriormente e continuado a trocar mensagens.

"A gente foi se ver, a gente dormiu junto e, no dia seguinte, ela me agradeceu por a gente ter dormido abraçadinho. Depois disso, ela seguiu mandando diversas mensagens para mim, me chamando para almoçar e também lembrando de mim por causa da camisa do Inter Miami. E, mesmo durante a medida protetiva, ela me mandou diversas mensagens que não foram respondidas."

O criador de conteúdo também questionou a ausência dessas informações na reportagem exibida pela Globo e reforçou que o caso atualmente em andamento segue sob análise da Justiça.

"E por que a Globo mentiu que não teve processo só porque eu fui absolvido? Por que eles não mostraram nada que eu mostrei para vocês agora aqui? Se eu fosse esse monstro que estão tentando me colocar, nada disso teria acontecido depois.

Esse processo atual está na Justiça e sob o mando do meu advogado. Eu não posso comentar mais nada sobre ele, mas eu poderia falar muita coisa também. Eu nunca fugi da Justiça e também não vou. Eu vou responder de peito aberto até o final."

Ao encerrar o pronunciamento, Cartolouco fez questão de afirmar que sua manifestação não tinha o objetivo de desacreditar denúncias de violência contra a mulher.

O influenciador ressaltou a gravidade do tema e disse que buscava apenas apresentar sua versão sobre o caso.

"Esse vídeo aqui não é para os caras que vão chegar e falar que mulher é tudo mentirosa. Não. O Brasil é o quinto país do mundo que tem mais violência contra a mulher. Esse vídeo aqui jamais vai ser feito ou foi feito para deslegitimar a causa ou a luta, de maneira alguma.

Só foi feito para eu mostrar o meu lado da história, para eu contar o outro lado e para mostrar como tem matérias, cara, que, se não forem bem feitas, se não forem corretas, acabam com a vida das pessoas, tá? Então, vamos ter cuidado, vamos ter cuidado, porque sou um ser humano, sabe? Eu sinto, eu tô sentindo pra cacete."