Virginia posa com micro short e valor acessível da peça impressiona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais durante a temporada de férias na Itália.

Além do burburinho sobre uma possível reaproximação com Vini Jr., a influenciadora também chamou atenção pelo visual escolhido para um passeio de iate de luxo.

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Entre as imagens compartilhadas, uma foto feita de costas ganhou destaque. No registro, Virginia aparece usando um micro short que deixa parte do bumbum à mostra.

A peça é o modelo Inula Denim Hot Pants, assinado pela marca britânica Jaded London.

Com preço de R$ 355, o short é confeccionado em denim elástico e aposta em uma lavagem vintage intensa.

O modelo ainda traz uma estampa floral com efeito desgastado, quatro bolsos tradicionais, acabamento desfiado tanto no cós quanto na barra e ferragens em prata envelhecida, características que reforçam a proposta retrô e descontraída da peça.