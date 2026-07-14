Haaland desembarca na Noruega com guaxinim empalhado; saiba quanto custa

O retorno da seleção da Noruega ao país após a histórica campanha na Copa do Mundo ganhou um personagem inesperado.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Entre malas e bagagens da delegação, quem roubou a cena no desembarque em Oslo foi Erling Haaland, que apareceu carregando um inusitado objeto: uma garrafa de whisky acoplada a um guaxinim empalhado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A curiosa peça foi adquirida durante a passagem da equipe por Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos.
O jogador escolheu o artigo na Wild Bill's Western Store, conhecida por comercializar produtos ligados ao universo dos caubóis.
Chamado de "Whisky Raccoon" (guaxinim do whisky), o item de taxidermia custou 750 dólares, o equivalente a aproximadamente R$ 3,8 mil.
O acessório rapidamente ganhou destaque nas redes sociais depois que o atacante compartilhou uma foto com a compra.
Na legenda da publicação, Haaland escreveu: "Me seguiu até em casa". A postagem ultrapassou a marca de 18 mil compartilhamentos na plataforma X.
A repercussão continuou também no Instagram. Por lá, o camisa 9 decidiu envolver os fãs na brincadeira e criou uma enquete para que os seguidores escolham o nome do novo "pet".
Saiba Mais
- Mariana Morais Luan Santana leva multidão em shows do fim de semana no Nordeste do Brasil
- Mariana Morais Zezé Di Camargo bate recorde e emociona fãs em quatro cidades durante maratona de shows
- Mariana Morais Thiaguinho estrela campanha de Dia dos Pais inspirada em sua trajetória
- Mariana Morais Jojo Todynho é processada por agressão e colega pede fortuna de indenização
- Mariana Morais Gabi Prado toma atitude contra Cartolouco após denúncias de agressão
- Mariana Morais Palco desaba com Pocah e dançarinas; saiba estado das vítimas