Haaland desembarca na Noruega com guaxinim empalhado; saiba quanto custa - (crédito: Reprodução/Instagram)

O retorno da seleção da Noruega ao país após a histórica campanha na Copa do Mundo ganhou um personagem inesperado.

Entre malas e bagagens da delegação, quem roubou a cena no desembarque em Oslo foi Erling Haaland, que apareceu carregando um inusitado objeto: uma garrafa de whisky acoplada a um guaxinim empalhado.

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A curiosa peça foi adquirida durante a passagem da equipe por Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos.

O jogador escolheu o artigo na Wild Bill's Western Store, conhecida por comercializar produtos ligados ao universo dos caubóis.

Chamado de "Whisky Raccoon" (guaxinim do whisky), o item de taxidermia custou 750 dólares, o equivalente a aproximadamente R$ 3,8 mil.

O acessório rapidamente ganhou destaque nas redes sociais depois que o atacante compartilhou uma foto com a compra.

Na legenda da publicação, Haaland escreveu: "Me seguiu até em casa". A postagem ultrapassou a marca de 18 mil compartilhamentos na plataforma X.

A repercussão continuou também no Instagram. Por lá, o camisa 9 decidiu envolver os fãs na brincadeira e criou uma enquete para que os seguidores escolham o nome do novo "pet".