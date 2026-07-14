Saory Cardoso reage após ser atacada por namorar Dudu Camargo

Em meio à repercussão de seu namoro com Dudu Camargo, Saory Cardoso desabafou sobre as críticas que afirma enfrentar desde que assumiu o relacionamento com o apresentador.

Segundo a influenciadora, a exposição do casal nas redes sociais acabou dando espaço para comentários ofensivos e julgamentos constantes.

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Os dois iniciaram o romance durante a participação em "A Fazenda 17", da Record.

O envolvimento começou ainda dentro do reality e continuou após o fim do programa, quando decidiram manter o relacionamento fora do confinamento.

Durante entrevista à apresentadora Daniela Albuquerque, Saory afirmou que nunca entendeu a resistência de parte do público em relação ao casal e classificou a situação como um caso de preconceito.

“A gente sofreu muito preconceito, não sei baseado em quê, mas era como se eu não pudesse gostar do Dudu”, afirmou Saory em entrevista.

A influenciadora também contou que os ataques extrapolaram as críticas ao namoro e passaram a envolver acusações sobre sua vida pessoal.

“Falavam pro Dudu: ‘Olha, abre o olho, você não pode ter nada com ela que ela tem doença”, comentou a influenciadora.

Apesar das mensagens maldosas, Saory disse que desenvolveu uma forma de lidar com esse tipo de situação ao longo dos anos.

“Eu tenho uma coisa em comum com o Dudu, que as pessoas batem muito em mim (…) sempre recebi ataques de pessoas que não me conhecem, que não sabem nada da minha vida”, declarou.

Nas últimas semanas, o casal também enfrentou um momento delicado. O relacionamento passou por uma crise depois que o jornalista Pedro Arimateya afirmou ter vivido um romance com Dudu Camargo.

De acordo com pessoas próximas, Saory ficou bastante abalada com as declarações, chegou a considerar o fim do namoro e disse que ainda tentava “assimilar” tudo o que havia descoberto.