Após ligar para Neymar de madrugada, Virginia compra apê no mesmo prédio do jogador

Virginia Fonseca ampliou sua coleção de imóveis de alto padrão com a compra de um apartamento em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina.
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O novo endereço da influenciadora fica no mesmo edifício onde Neymar Jr. também possui uma unidade, e os dois serão vizinhos quando o empreendimento for concluído.
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A informação foi confirmada pela empresa responsável pelo Edify One, prédio de luxo que está sendo construído de frente para a Meia Praia, um dos cartões-postais da cidade.
Virginia adquiriu um apartamento localizado acima do imóvel do atacante da Seleção Brasileira.
Com entrega prevista para dezembro de 2028, o edifício terá 140 metros de altura e reunirá 41 apartamentos.
O empreendimento chama atenção pelo padrão elevado das unidades, que podem alcançar 966 metros quadrados, além de valores que chegam a R$ 50 milhões.
Embora o preço pago por Virginia não tenha sido revelado, a coluna Mariana Morais apurou que um apartamento com características semelhantes está anunciado por mais de R$ 20 milhões.
O investimento acompanha a valorização imobiliária de Itapema, que passou a ocupar a liderança nacional no preço médio do metro quadrado para venda de imóveis, segundo o Índice Fipe Zap, ultrapassando Balneário Camboriú em junho após quatro anos de domínio da cidade vizinha.
Conhecido popularmente como "prédio do Neymar", o Edify One recebeu esse apelido porque a empresa do jogador é dona do terreno e também integra a sociedade da construtora responsável pelo projeto.
O atleta esteve no canteiro de obras em junho de 2024 para acompanhar o andamento da construção.
Climão entre Virginia e Biancardi
A proximidade entre Virginia e Neymar também remete a um episódio que repercutiu nas redes sociais no passado.
Durante o período em que o jogador mantinha uma parceria comercial com a empresa de cosméticos da influenciadora, ela fez uma ligação para ele durante a madrugada.
O horário da chamada desagradou Bruna Biancardi, esposa do atleta, que tornou o caso público na internet. Na época, Virginia ainda era casada com Zé Felipe.
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