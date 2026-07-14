Tom Holland, o Homem-Aranha, convida Haaland para jantar e o pior acontece - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um convite para jantar enviado por Tom Holland a Erling Haaland terminou sem resposta por um motivo inusitado: o atacante norueguês simplesmente não sabia quem era o astro de Hollywood.

A história, que havia sido revelada recentemente pelo jogador, voltou à tona durante a participação do ator britânico no programa The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon.

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Durante a entrevista, Fallon perguntou diretamente se Holland realmente havia enviado uma mensagem privada ao camisa 9 do Manchester City.

O ator confirmou o episódio e contou que a situação serviu como um verdadeiro "banho de humildade".

"Sim", disse Holland. "E vou te contar: esta é exatamente a experiência de humildade que é importante para os atores. Tipo: 'vou mandar mensagem para ele, levá-lo para jantar'. E não tive nem uma desculpa, tipo: 'estou ocupado esta noite jogando futebol'. Nada".

Conhecido por interpretar o Homem-Aranha nos cinemas, Holland também revelou que a iniciativa aconteceu quando os dois estavam em Mônaco para acompanhar uma etapa da Fórmula 1.

Fã de futebol e torcedor do Tottenham Hotspur, ele percebeu que Haaland estava em uma área reservada próxima e decidiu tentar um contato pelas redes sociais.

"Estrela de "A Odisseia", filme de Christopher Nolan que entra nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, Holland disse que estava em Monaco assistindo a uma corrida de Fórmula 1 e Haaland estava num espaço privativo perto dele.

"Tentei a sorte. Mandei uma mensagem. Nunca imaginei falar sobre isso na TV, mas cá estamos", disse, antes de responder a Fallon se jantaria com ele hoje.

A resposta do ator veio em tom bem-humorado e fez referência ao confronto entre Inglaterra e Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, vencido pelos ingleses por 2 a 0.

"Não acho que ele jantaria comigo depois do outro dia", disse, referindo-se à partida de quartas de final em que a Inglaterra venceu a Noruega por 2x0. "Ele é incrível, uma lenda".

O próprio Haaland havia contado essa história dias antes durante sua participação no programa norueguês A Laget. Na ocasião, explicou que ignorou a mensagem porque não reconheceu o nome do ator.

"Eu não assisto a muitos filmes, então não faço ideia de quem as pessoas são. Recebi uma mensagem perguntando se poderíamos sair para jantar, mas eu nunca tinha visto aquela pessoa antes, então nem respondi. Eu não queria responder alguém desconhecido", explicou o craque.