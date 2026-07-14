Cartolouco é detonado após fazer pronunciamento sobre agressões: 'Tu é doente' - (crédito: Reprodução/Instagram)

A publicação feita por Lucas Strabko, o Cartolouco, em resposta às acusações de agressão apresentadas por ex-namoradas provocou forte repercussão nas redes sociais.

O vídeo, divulgado no Instagram nesta terça-feira (14), foi amplamente comentado por usuários do X, antigo Twitter, que criticaram os argumentos apresentados pelo influenciador.

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Entre as manifestações, diversos internautas rebateram a versão exposta por Cartolouco e mencionaram as denúncias exibidas pelo Fantástico.

“Irmão, tu quer justificar o injustificável? Tu agrediu uma mulher, apagou um cigarro na orelha dela, e não só dela, das tuas outras exs também. Tu é um doente. Procura se tratar, doente do caralho”, disparou um.

Outros comentários seguiram a mesma linha e questionaram diretamente a defesa do influenciador.

“Vai se foder, mano. Você apagou um cigarro na orelha da mulher, porra”, revoltou-se outro.

Uma terceira pessoa escreveu: “E a parte que você apaga um cigarro na orelha dela? Também é conspiração da Globo? Você disse que eles omitiram essa parte que você disse, mas você também se omitiu sobre isso no seu vídeo de defesa aí”.

Também houve quem contestasse a alegação de que as acusações seriam infundadas.

“Acusações falsas? Tem vídeo seu apagando um cigarro na orelha da mulher. Sua ex pode não ter amor próprio por continuar te mandando mensagem, mas isso não muda o que você fez e o que as imagens registraram”, afirmou mais um usuário.

No pronunciamento publicado nas redes sociais, Cartolouco se manifestou pela primeira vez desde a exibição da reportagem do "Fantástico", levada ao ar no último domingo (12).

No vídeo, ele criticou o conteúdo apresentado pela TV Globo, afirmou que jamais se esquivou da Justiça e também fez acusações contra a ex-namorada Gabriella Augusto.

As acusações ganharam maior visibilidade após a reportagem exibida pelo "Fantástico", na qual Gabriella Augusto e outras duas mulheres relataram as agressões que dizem ter sofrido durante seus relacionamentos com Cartolouco.

Paralelamente ao debate nas redes, o influenciador responde a um processo na Justiça. Em abril deste ano, Cartolouco prestou depoimento à Polícia Civil de São Paulo em um inquérito que investiga suspeitas de lesão corporal qualificada, violência psicológica contra mulher, injúria e dano. Ele se tornou réu no caso.

A investigação tramita no 11º Distrito Policial de Santo Amaro e teve início em março, após a denúncia apresentada por uma ex-namorada de 32 anos.

Segundo o relato, ela manteve um relacionamento com o influenciador durante cerca de 10 meses e afirma ter sido vítima de violência.



