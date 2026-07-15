Irmão de Lamine Yamal viraliza na web e vira a sensação da Copa do Mundo

Enquanto Lamine Yamal brilha nos gramados e conduz a Espanha rumo à final da Copa do Mundo de 2026, outro integrante da família do atacante vem conquistando espaço entre os torcedores nas redes sociais.
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Trata-se de Keyne Yamal, irmão caçula do jogador, que se transformou em um dos rostos mais comentados durante o Mundial.
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Nascido em setembro de 2022, Keyne, de três anos, passou a chamar a atenção do público por suas aparições ao lado do astro do Barcelona.
Em vídeos que circulam na internet, o menino surge de forma espontânea, interagindo com familiares e acompanhando o irmão em diferentes momentos da competição.
As imagens costumam mostrar Keyne dentro do gramado após as partidas, sempre ao lado de Lamine.
O comportamento descontraído do garoto e as demonstrações de carinho entre os dois renderam milhares de compartilhamentos e comentários dos fãs.
A relação entre os irmãos também virou assunto entre os internautas, que destacam a cumplicidade demonstrada nos registros divulgados durante a Copa do Mundo.
Lamine Yamal completou 19 anos na última segunda-feira (13) e agora se prepara para disputar a final da Copa do Mundo de 2026 pela seleção espanhola.
???????????? O irmão do Lamine Yamal comemorando MUITO a classificação da Espanha!— Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) July 10, 2026
???? @CazeTVOficial pic.twitter.com/dEMKZRTYiG
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