Vini Jr. paga valor chocante em iate para curtir ao lado de Virginia Fonseca

O embarcação luxuosa escolhida por Vini Jr. para comemorar seu aniversário e curtir dias de férias na Itália tem chamado atenção nas redes.
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De acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico The Sun, o atacante da seleção brasileira investiu cerca de R$ 6,8 milhões no aluguel do superiate utilizado durante a viagem.
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O valor informado pelo veículo corresponde a aproximadamente 1 milhão de libras esterlinas na cotação atual.
A embarcação foi contratada no formato de locação semanal, modalidade bastante comum entre clientes que percorrem diferentes destinos sem trocar de hospedagem ao longo do roteiro.
Na prática, o iate funciona como um hotel flutuante, permitindo que os passageiros permaneçam embarcados durante toda a viagem enquanto navegam por diferentes pontos da costa italiana. É justamente esse modelo que vem sendo utilizado pelo jogador.
A celebração dos 26 anos de Vini Jr. reúne familiares, amigos próximos e a influenciadora Virginia Fonseca, que acompanha o grupo durante o passeio de luxo pelo litoral da Itália.
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