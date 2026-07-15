Vini Jr. é detonado em jornal internacional por curtição com Virginia após derrota - (crédito: Reprodução/Instagram)

A viagem de Vini Jr. pela Itália ao lado de Virginia Fonseca ganhou repercussão internacional e virou alvo de críticas da imprensa britânica.

Nesta quarta-feira (15), o jornal The Sun publicou uma reportagem destacando o passeio de luxo realizado poucos dias após a eliminação da seleção brasileira para a Noruega na Copa do Mundo de 2026.

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Na publicação, o tabloide utiliza imagens do atacante e da influenciadora a bordo de um iate e afirma que a viagem aumentou o descontentamento de parte dos torcedores brasileiros com o momento vivido pela seleção e com a atuação do jogador na derrota que encerrou a campanha do Brasil no Mundial.

Segundo o veículo inglês, o aluguel da embarcação utilizada por Vini Jr., Virginia e os demais integrantes do grupo teria custado cerca de R$ 6,8 milhões.

O jornal ressalta que despesas extras, como alimentação, bebidas e outros serviços, não estariam incluídas nesse valor.

A reportagem também relembra um dos lances mais comentados da partida contra a Noruega, ao citar que Vini Jr. não foi o responsável pela cobrança de um pênalti no primeiro tempo do confronto.

Ainda de acordo com o The Sun, uma "fonte influente" ligada ao futebol brasileiro teria criticado a decisão do atacante de realizar a viagem logo após a eliminação.

A pessoa, cuja identidade não foi revelada pelo jornal, classificou o passeio como "um tapa na cara de todos os brasileiros e dos torcedores da seleção".

O tabloide também comparou a repercussão envolvendo Vini Jr. às críticas recebidas por Neymar após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022.

Na ocasião, o camisa 10 foi questionado por não ter cobrado um dos pênaltis na disputa contra a Croácia, encerrada antes que ele pudesse fazer sua batida.