Vini Jr. curte foto da melhor amiga de Virginia de biquíni e gera polêmica na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma movimentação de Vini Jr. nas redes sociais acabou colocando outro nome entre os assuntos mais comentados desta quarta-feira (15).

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O atacante do Real Madrid chamou atenção ao deixar uma curtida em uma publicação de Duda Freire, influenciadora que aparece de biquíni durante uma viagem pela Itália ao lado de Virginia Fonseca e amigos.

A repercussão foi imediata entre os internautas porque a influencer é uma das melhores amigas de Virginia.

Além disso, Duda mantém um relacionamento discreto com Felipe Silveira, assessor de Vini Jr. e também um dos melhores amigos do atleta, o que ampliou os comentários nas redes sociais sobre a interação.

Conhecida nas plataformas digitais como Duda Freire, Maria Eduarda Freire tem 21 anos, nasceu em Goiânia e soma mais de 4 milhões de seguidores no Instagram.

A criadora de conteúdo conquistou visibilidade nacional ao participar frequentemente da rotina e das viagens compartilhadas por Virginia nas redes sociais, tornando-se uma das amigas mais próximas da influenciadora.

Antes do atual relacionamento, Duda viveu um namoro de três anos com João Victor, amigo de infância de Zé Felipe e padrinho de Maria Alice.

Embora a relação tenha chegado ao fim, ambos seguiram trajetórias diferentes e preservaram uma convivência baseada no respeito e na amizade.