Luana Piovani explode com Virginia e diz sentir fedor vindo do futuro da influencer

Luana Piovani explode com Virginia e diz sentir fedor no futuro da influencer - (crédito: Reprodução/Instagram)

Luana Piovani voltou a se manifestar contra Virginia Fonseca nas redes sociais e reacendeu a discussão envolvendo a influenciadora e a divulgação de plataformas de apostas online.

A atriz compartilhou um conteúdo que abordava a presença de criadores digitais em campanhas publicitárias desse segmento e aproveitou a publicação para fazer novas críticas à empresária.

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A manifestação aconteceu pelo Instagram, nos stories do perfil de Luana, que republicou um vídeo do ICL Notícias com participação da jornalista Heloisa Villela.

No material, a profissional analisava o envolvimento de influenciadores com anúncios de casas de apostas e os impactos desse tipo de divulgação.

Durante o vídeo compartilhado pela atriz, Heloisa Villela citou Virginia Fonseca ao comentar sobre possíveis ganhos obtidos por influenciadores a partir das plataformas promovidas por eles, mencionando a relação entre a publicidade feita nas redes sociais e as perdas registradas por usuários desses serviços.

Depois da publicação, Luana direcionou novas críticas à influenciadora e escreveu uma mensagem em tom de ataque contra Virginia.

"Essa loira feita em laboratório, sinto o cheiro de enxofre já vindo do futuro dela", declarou a atriz.

O posicionamento de Piovani faz parte de uma sequência de críticas que ela vem realizando desde que Virginia passou a ser alvo de questionamentos pela divulgação de sites de apostas em suas redes sociais.

A atriz tem se colocado publicamente contra esse tipo de publicidade e já havia feito outras manifestações sobre o tema.

A troca de acusações entre as duas ganhou destaque em meio ao debate sobre o papel de influenciadores digitais na promoção de plataformas de jogos e apostas, especialmente diante do alcance que essas personalidades possuem junto ao público nas redes sociais.