Virginia se manifesta após polêmica causada por foto no colo de Vini Jr. - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma curtida de Virginia Fonseca em uma publicação nas redes sociais foi interpretada por internautas como uma reação às críticas que ela passou a receber após a circulação de uma foto em que aparece de biquíni no colo de Vini Jr. durante uma viagem pela Itália.

Sem comentar diretamente a polêmica, a influenciadora demonstrou apoio a um vídeo gravado pela criadora de conteúdo adulto Zoo, que saiu em sua defesa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No conteúdo, Zoo criticou a postura de quem tem atacado Virginia e afirmou que os julgamentos refletem uma postura contraditória.

"'O desespero por atenção supera o respeito pelos filhos'. Foi o que eu li nessa foto da Virginia. E lá estava esse comentário: 'Ela não tem um centavo de valor'. Olha só, meu bem: você que escreveu isso também é mãe. Eu sei porque eu fui lá no seu perfil", começou a criadora de conteúdo.

"E vendo o seu feed, até parece que esse comentário foi para você mesma. Geralmente é assim. Vocês apontam com tanta pressa, fazendo da dúvida uma sentença", continuou.

Ao longo do vídeo, Zoo afirmou que qualquer pessoa pode acabar ocupando o lugar de alvo nas redes sociais e fez uma reflexão sobre a forma como parte dos usuários costuma agir diante de situações semelhantes.

"Hoje é a Virginia, amanhã pode ser você. A multidão muda o alvo o tempo inteiro. Quem aponta o dedo apenas escolhe espelho de algo que precisa enxergar em si mesmo. Personagens que se julgam donos da moral enquanto escondem nas entrelinhas as próprias contradições", declarou.

Em outro trecho, a criadora de conteúdo abordou o que considera ser a origem desse tipo de comportamento e associou as críticas a questões pessoais de quem as faz.

"O hipócrita, ele não combate aquilo que ele considera errado, ele combate aquilo que ele não quer ver em si mesmo. Tudo aquilo que recusamos reconhecer em nós tende a parecer ampliado no outro".

A repercussão teve início depois que uma publicação criticando Virginia ganhou força nas redes sociais.

O comentário que mais circulou questionava o fato de a influenciadora, que é mãe, aparecer em um momento íntimo com o atacante durante a viagem pela Itália e afirmava: "O desespero por atenção supera o respeito pelos próprios filhos".

Encerrando sua manifestação, Zoo afirmou que demonstrações exageradas de indignação costumam revelar mais sobre quem acusa do que sobre a pessoa criticada.

"Às vezes essa indignação excessiva revela muito mais sobre quem acusa do que sobre quem é acusado. E por isso a história se repete.

Quem acusa quase sempre espera que ninguém investigue as suas próprias pegadas. A hipocrisia ela nasce exatamente nesse instante: quando exigimos dos outros uma pureza que nunca cobramos de nós mesmos", concluiu.