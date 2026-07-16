Príncipe Harry pede dinheiro a Elton John e cantor perde a paciência

Uma suposta divergência envolvendo Elton John e o príncipe Harry ganhou repercussão após informações divulgadas pela jornalista Paula Froelich.

Segundo a publicação, o cantor teria perdido a paciência com sucessivos pedidos de ajuda financeira feitos pelo filho mais novo do rei Charles III e reagido de forma direta.

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“Eu não sou um caixa eletrônico”, disse Elton John irritado segundo fontes da jornalista.

De acordo com o relato, um dos pedidos teria ocorrido em meio às dificuldades financeiras enfrentadas pelos Jogos Invictus, iniciativa idealizada por Harry para reunir militares e veteranos que convivem com consequências físicas ou problemas de saúde decorrentes do serviço militar.

Ainda conforme a jornalista, o príncipe buscava apoio financeiro para o projeto, mas o artista teria considerado o momento inadequado para esse tipo de solicitação.

As fontes ouvidas por Paula Froelich afirmam ainda que Elton John já acompanhava outra situação envolvendo Harry: a disputa judicial movida contra a Associated Newspapers Ltd., empresa responsável pela publicação do Daily Mail.

O cantor integrou a ação ao lado do príncipe e de outras personalidades, que acusavam o grupo de comunicação de obter informações por meios ilegais.

Entre as acusações apresentadas estavam o uso de investigadores particulares, o acesso indevido a documentos privados e a interceptação de comunicações.

No entanto, o magistrado responsável pelo caso concluiu que não havia provas suficientes para comprovar as alegações.

Com isso, Harry, Elton John e os demais autores da ação foram condenados, segundo a imprensa britânica, ao pagamento das despesas processuais.

Relação familiar

A amizade entre o músico e o duque de Sussex se fortaleceu após a morte da princesa Diana, em 1997.

Próximo da mãe de Harry e do príncipe William, Elton John manteve uma relação especialmente estreita com o caçula da família real e participou de momentos marcantes de sua trajetória.

Em 2018, o cantor se apresentou durante o casamento de Harry com Meghan Markle. Nos anos seguintes, continuou apoiando o casal após o afastamento da família real britânica.

Segundo Paula Froelich, Elton também colocou seu jatinho à disposição para viagens ao sul da França e a Ibiza, em 2019, além de ter contribuído financeiramente para a Archewell Foundation, organização criada por Harry e Meghan que, de acordo com a jornalista, não está mais em funcionamento.

Apesar do histórico de amizade e do apoio prestado ao longo dos anos, Paula Froelich afirma que Elton John passou a demonstrar incômodo com a recorrência dos pedidos de dinheiro feitos pelo príncipe Harry.