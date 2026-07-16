Érika Hilton rasga o verbo contra Viih Tube após polêmica com funcionários - (crédito: Reprodução/Instagram)

As críticas direcionadas ao reality show criado por Viih Tube e Eliezer ganharam um novo capítulo nesta quarta-feira (15).

A deputada federal Érika Hilton concedeu uma entrevista ao programa "LoreLive", da DiaTV, onde reprovou o formato da atração após a repercussão de uma dinâmica em que funcionárias domésticas precisavam retirar moedas de dentro de um vaso sanitário para disputar recompensas em dinheiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O programa provocou forte reação entre internautas e levou a ex-BBB a enfrentar uma onda de críticas, incluindo uma investigação pelo Ministério Público.

Em resposta à repercussão negativa, Viih Tube afirmou que as provas consideradas abusivas foram planejadas para estimular discussões sobre a precarização das relações de trabalho e o fim da escala 6x1.

A justificativa, no entanto, não convenceu Érika Hilton. A parlamentar avaliou que utilizar temas ligados aos direitos trabalhistas e humanos como pano de fundo para esse tipo de conteúdo representa uma banalização do debate e transforma uma pauta séria em estratégia de engajamento nas redes sociais.

Em tom irônico, Hilton ainda relacionou a situação ao trabalho que desenvolve em torno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que busca extinguir jornadas de trabalho consideradas abusivas.

Segundo ela, a explicação apresentada pela influenciadora desmerece anos de atuação política em defesa da causa.

"Eu me senti uma palhaça! Se o caminho mais curto era só mandar uma pessoa pegar moeda no vaso pra fazer o fim da escala 6x1, porque eu demorei tantos anos?", disparou Hilton.