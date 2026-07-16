Érika Hilton rasga o verbo contra Viih Tube após polêmica com funcionários

As críticas direcionadas ao reality show criado por Viih Tube e Eliezer ganharam um novo capítulo nesta quarta-feira (15).
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A deputada federal Érika Hilton concedeu uma entrevista ao programa "LoreLive", da DiaTV, onde reprovou o formato da atração após a repercussão de uma dinâmica em que funcionárias domésticas precisavam retirar moedas de dentro de um vaso sanitário para disputar recompensas em dinheiro.
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O programa provocou forte reação entre internautas e levou a ex-BBB a enfrentar uma onda de críticas, incluindo uma investigação pelo Ministério Público.
Em resposta à repercussão negativa, Viih Tube afirmou que as provas consideradas abusivas foram planejadas para estimular discussões sobre a precarização das relações de trabalho e o fim da escala 6x1.
A justificativa, no entanto, não convenceu Érika Hilton. A parlamentar avaliou que utilizar temas ligados aos direitos trabalhistas e humanos como pano de fundo para esse tipo de conteúdo representa uma banalização do debate e transforma uma pauta séria em estratégia de engajamento nas redes sociais.
Em tom irônico, Hilton ainda relacionou a situação ao trabalho que desenvolve em torno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que busca extinguir jornadas de trabalho consideradas abusivas.
Segundo ela, a explicação apresentada pela influenciadora desmerece anos de atuação política em defesa da causa.
"Eu me senti uma palhaça! Se o caminho mais curto era só mandar uma pessoa pegar moeda no vaso pra fazer o fim da escala 6x1, porque eu demorei tantos anos?", disparou Hilton.
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