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Lucas Guimarães supera Carlinhos Maia e engata affair com 'filho' de Manu Bahtidão

Influenciador teria decidido dar uma nova chance para o amor, afirma jornalista

Lucas Guimarães supera Carlinhos Maia e engata affair com 'filho' de Manu Bahtidão - (crédito: Reprodução/Instagram)
Lucas Guimarães supera Carlinhos Maia e engata affair com 'filho' de Manu Bahtidão - (crédito: Reprodução/Instagram)

Pouco tempo após o fim do casamento com Carlinhos Maia, Lucas Guimarães voltou a movimentar os bastidores da vida pessoal.

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O apresentador do SBT estaria conhecendo melhor Andrew Halliday Garcia, empresário e influenciador digital apontado como seu novo interesse amoroso.

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De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, os dois se conheceram em Belém, no Pará, e desde então passaram a manter uma aproximação reservada. Até o momento, porém, o relacionamento não foi oficializado.

Andrew é enteado da cantora Manu Bahtidão e filho do empresário e produtor musical Anderson Halliday.

Ainda segundo o portal, esta seria a primeira vez que o empresário se envolve afetivamente com outro homem.

Embora o romance ainda esteja em fase inicial, pessoas próximas aos dois acompanham a aproximação com entusiasmo e estariam na torcida para que a relação evolua positivamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 16/07/2026 09:20
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