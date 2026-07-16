Lucas Guimarães supera Carlinhos Maia e engata affair com 'filho' de Manu Bahtidão

Pouco tempo após o fim do casamento com Carlinhos Maia, Lucas Guimarães voltou a movimentar os bastidores da vida pessoal.
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O apresentador do SBT estaria conhecendo melhor Andrew Halliday Garcia, empresário e influenciador digital apontado como seu novo interesse amoroso.
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De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, os dois se conheceram em Belém, no Pará, e desde então passaram a manter uma aproximação reservada. Até o momento, porém, o relacionamento não foi oficializado.
Andrew é enteado da cantora Manu Bahtidão e filho do empresário e produtor musical Anderson Halliday.
Ainda segundo o portal, esta seria a primeira vez que o empresário se envolve afetivamente com outro homem.
Embora o romance ainda esteja em fase inicial, pessoas próximas aos dois acompanham a aproximação com entusiasmo e estariam na torcida para que a relação evolua positivamente.
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