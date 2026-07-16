Maya Massafera remove camada da pele facial e impressiona seguidores

O visual de Maya Massafera chamou a atenção dos seguidores nesta quarta-feira (15).
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A influenciadora apareceu nas redes sociais com o rosto bastante avermelhado e inchado, explicando que a mudança na aparência é consequência de um procedimento estético realizado recentemente.
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Segundo Maya, a reação foi provocada por um novo tipo de peeling facial. Ela contou que a técnica promove uma renovação intensa da pele ao remover sua camada superficial e provocar uma lesão controlada no tecido, estimulando o surgimento de uma nova pele.
Apesar do aspecto impactante, a criadora de conteúdo afirmou que o efeito faz parte do tratamento.
"Só vai inchar um pouquinho [risos]. Gente, acho que meu rosto nunca inchou tanto em toda a minha vida sem fazer cirurgia. Fiz um peeling novo no rosto que 'tira' toda a sua pele e tem que machucar bastante porque depois vem uma pele nova", explicou Maya.
Embora a tecnologia utilizada seja recente, o procedimento segue o princípio da descamação profunda, técnica já conhecida na área da estética por favorecer uma renovação celular intensa.
A influenciadora revelou que essa é a segunda vez que passa pelo tratamento e informou que novas sessões já estão previstas para daqui a três meses.
Ela também ressaltou que a vermelhidão faz parte da recuperação e que o objetivo é alcançar uma pele mais lisa.
E ela não para, Maya Massafera mostrando o rosto após novo procedimento estético:— Caroliny ?????? (@carolinybarbie) July 15, 2026
''Confia no processo ????????????'' pic.twitter.com/UvOf04d6fj
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