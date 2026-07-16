Maya Massafera remove camada da pele facial e impressiona seguidores

O visual de Maya Massafera chamou a atenção dos seguidores nesta quarta-feira (15).

A influenciadora apareceu nas redes sociais com o rosto bastante avermelhado e inchado, explicando que a mudança na aparência é consequência de um procedimento estético realizado recentemente.

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Segundo Maya, a reação foi provocada por um novo tipo de peeling facial. Ela contou que a técnica promove uma renovação intensa da pele ao remover sua camada superficial e provocar uma lesão controlada no tecido, estimulando o surgimento de uma nova pele.

Apesar do aspecto impactante, a criadora de conteúdo afirmou que o efeito faz parte do tratamento.

"Só vai inchar um pouquinho [risos]. Gente, acho que meu rosto nunca inchou tanto em toda a minha vida sem fazer cirurgia. Fiz um peeling novo no rosto que 'tira' toda a sua pele e tem que machucar bastante porque depois vem uma pele nova", explicou Maya.

Embora a tecnologia utilizada seja recente, o procedimento segue o princípio da descamação profunda, técnica já conhecida na área da estética por favorecer uma renovação celular intensa.

A influenciadora revelou que essa é a segunda vez que passa pelo tratamento e informou que novas sessões já estão previstas para daqui a três meses.

Ela também ressaltou que a vermelhidão faz parte da recuperação e que o objetivo é alcançar uma pele mais lisa.