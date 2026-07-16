Hospital se manifesta após morte do jornalista Renato Machado - (crédito: TV Globo/Reprodução)

A morte do jornalista Renato Machado, aos 83 anos, fez a Clínica São Vicente, localizada na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, se manifestar publicamente.

O ex-apresentador do "Bom Dia Brasil", da TV Globo, estava internado na unidade e morreu na manhã desta quinta-feira (16).

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Em comunicado encaminhado à colunista Fábia Oliveira, o hospital manifestou solidariedade aos familiares do jornalista e prestou homenagem à sua trajetória.

“A Clínica São Vicente lamenta o falecimento do jornalista Renato Machado na manhã desta quinta-feira e expressa suas condolências à família”.

Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Reconhecido como um dos grandes nomes do telejornalismo brasileiro, Renato Machado dedicou mais de quatro décadas à TV Globo.

Durante esse período, apresentou o "Jornal da Globo" e o "RJTV", fez parte da bancada do "Jornal Nacional" e também atuou como correspondente internacional e repórter especial.