Hospital se manifesta após morte do jornalista Renato Machado

A morte do jornalista Renato Machado, aos 83 anos, fez a Clínica São Vicente, localizada na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, se manifestar publicamente.
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O ex-apresentador do "Bom Dia Brasil", da TV Globo, estava internado na unidade e morreu na manhã desta quinta-feira (16).
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Em comunicado encaminhado à colunista Fábia Oliveira, o hospital manifestou solidariedade aos familiares do jornalista e prestou homenagem à sua trajetória.
“A Clínica São Vicente lamenta o falecimento do jornalista Renato Machado na manhã desta quinta-feira e expressa suas condolências à família”.
Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.
Reconhecido como um dos grandes nomes do telejornalismo brasileiro, Renato Machado dedicou mais de quatro décadas à TV Globo.
Durante esse período, apresentou o "Jornal da Globo" e o "RJTV", fez parte da bancada do "Jornal Nacional" e também atuou como correspondente internacional e repórter especial.
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