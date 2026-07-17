Famosa é detonada após assar um búfalo inteiro e comê-lo em vídeo

Uma publicação feita por Lia Mendonça deu o que falar nas redes sociais. O motivo foi um vídeo em que a influenciadora registra diferentes momentos envolvendo o preparo de um búfalo para consumo, material que acabou dividindo opiniões.
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Natural de Belém, no Pará, Lia construiu sua presença nas plataformas digitais produzindo conteúdos relacionados à cultura, aos costumes e à culinária da região Norte.
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Desta vez, porém, a repercussão ocorreu em razão de um registro compartilhado nesta semana.
Nas imagens, a influenciadora aparece acompanhada de outros criadores de conteúdo. Em um primeiro momento, o grupo surge ao lado do búfalo morto dentro da água.
Depois, o vídeo mostra o animal sendo preparado e assado inteiro. Após a ampla circulação da gravação, a criadora de conteúdo afirmou que a prática exibida faz parte da cultura local.
A explicação, entretanto, não foi suficiente para conter as reações negativas, e muitos usuários passaram a contestar a justificativa apresentada.
As manifestações de reprovação se multiplicaram na publicação. “Somos do Pará e não comemos assim, isso é desesperador”, escreveu uma pessoa.
Outro comentário dizia: “Primeiro, fez vídeo na água pisando nele, depois virou espetáculo comendo”.
Houve ainda quem afirmasse: “Deveria estar protegendo a imagem do Norte. Estamos virando chacota”, detonou um terceiro internauta.
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