Famosa é detonada após assar um búfalo inteiro e comê-lo em vídeo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma publicação feita por Lia Mendonça deu o que falar nas redes sociais. O motivo foi um vídeo em que a influenciadora registra diferentes momentos envolvendo o preparo de um búfalo para consumo, material que acabou dividindo opiniões.

Natural de Belém, no Pará, Lia construiu sua presença nas plataformas digitais produzindo conteúdos relacionados à cultura, aos costumes e à culinária da região Norte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Desta vez, porém, a repercussão ocorreu em razão de um registro compartilhado nesta semana.

Nas imagens, a influenciadora aparece acompanhada de outros criadores de conteúdo. Em um primeiro momento, o grupo surge ao lado do búfalo morto dentro da água.

Depois, o vídeo mostra o animal sendo preparado e assado inteiro. Após a ampla circulação da gravação, a criadora de conteúdo afirmou que a prática exibida faz parte da cultura local.

A explicação, entretanto, não foi suficiente para conter as reações negativas, e muitos usuários passaram a contestar a justificativa apresentada.

As manifestações de reprovação se multiplicaram na publicação. “Somos do Pará e não comemos assim, isso é desesperador”, escreveu uma pessoa.

Outro comentário dizia: “Primeiro, fez vídeo na água pisando nele, depois virou espetáculo comendo”.

Houve ainda quem afirmasse: “Deveria estar protegendo a imagem do Norte. Estamos virando chacota”, detonou um terceiro internauta.