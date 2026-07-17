Vaza primeiras imagens do filho de Erling Haaland; veja vídeo

Erling Haaland costuma manter a vida pessoal longe dos holofotes, mas um detalhe sobre o atacante da seleção da Noruega ainda surpreende muitos fãs: aos 25 anos, o jogador é pai de uma criança de cerca de um ano e meio.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O bebê nasceu em dezembro de 2024 e é fruto do relacionamento de Haaland com Isabel Haugseng Johansen.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Desde o nascimento do filho, o casal optou por preservar ao máximo a privacidade da criança.
Até o momento, Haaland e Isabel divulgaram pouquíssimos registros do pequeno. Nas raras imagens compartilhadas, o bebê aparece apenas em um carrinho, sem que seu rosto seja exibido.
Recentemente, porém, um vídeo envolvendo o craque voltou a chamar a atenção nas redes sociais.
Nas imagens, Haaland surge caminhando ao lado de integrantes de sua equipe, de Isabel e do filho.
A criança aparece no colo da mãe, mas continua com a identidade preservada, já que usa um chapéu que cobre seu rosto.
Durante o trajeto, o atacante também demonstra preocupação em evitar que toda a atenção se volte para o menino, caminhando de forma lenta atrás da família. Veja o vídeo:
Saiba Mais
- Mariana Morais Hospital se manifesta após morte do jornalista Renato Machado
- Mariana Morais Príncipe Harry pede dinheiro a Elton John e cantor perde a paciência
- Mariana Morais Morre, aos 83 anos, o jornalista Renato Machado; causa da morte é um mistério
- Mariana Morais Maya Massafera remove camada da pele facial e impressiona seguidores
- Mariana Morais Lucas Guimarães supera Carlinhos Maia e engata affair com 'filho' de Manu Bahtidão
- Mariana Morais Érika Hilton rasga o verbo contra Viih Tube após polêmica com funcionários