Vaza primeiras imagens do filho de Erling Haaland; veja vídeo - (crédito: Instagram)

Erling Haaland costuma manter a vida pessoal longe dos holofotes, mas um detalhe sobre o atacante da seleção da Noruega ainda surpreende muitos fãs: aos 25 anos, o jogador é pai de uma criança de cerca de um ano e meio.

O bebê nasceu em dezembro de 2024 e é fruto do relacionamento de Haaland com Isabel Haugseng Johansen.

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Desde o nascimento do filho, o casal optou por preservar ao máximo a privacidade da criança.

Até o momento, Haaland e Isabel divulgaram pouquíssimos registros do pequeno. Nas raras imagens compartilhadas, o bebê aparece apenas em um carrinho, sem que seu rosto seja exibido.

Recentemente, porém, um vídeo envolvendo o craque voltou a chamar a atenção nas redes sociais.

Nas imagens, Haaland surge caminhando ao lado de integrantes de sua equipe, de Isabel e do filho.

A criança aparece no colo da mãe, mas continua com a identidade preservada, já que usa um chapéu que cobre seu rosto.

Durante o trajeto, o atacante também demonstra preocupação em evitar que toda a atenção se volte para o menino, caminhando de forma lenta atrás da família. Veja o vídeo: