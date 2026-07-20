Pai de Yamal não vai comparece à final da Copa do Mundo e motivo vem à tona

Enquanto Lamine Yamal celebrava a conquista da Copa do Mundo com a seleção da Espanha em Nova Jersey, uma ausência entre seus familiares chamou atenção.
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O pai do atacante do Barcelona não viajou aos Estados Unidos para acompanhar a partida e explicou publicamente o motivo.
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Mounir Nasraoui revelou que preferiu permanecer em casa por causa de um problema de saúde.
Segundo ele, a tensão provocada por uma final de Mundial poderia desencadear uma crise de epilepsia, condição que controla diariamente com medicamentos.
"Gostaria de viajar, mas sofro de epilepsia. Eu controlo tomando muitos remédios todos os dias, mas toda a tensão e emoção que envolve uma final pode desencadear uma crise. Então posso acabar causando um problema", declarou Mounir Nasraoui em entrevista à emissora espanhola Antena 3.
"Preciso pensar na minha saúde, no meu filho e nas pessoas que estão ao meu redor. Então é melhor ficar em casa e vê-lo daqui”, completou.
Apesar da ausência do pai, outros integrantes da família estiveram nos Estados Unidos para apoiar o camisa 19 durante a decisão.
Considerado uma das principais esperanças da Espanha na busca pelo título, Yamal participou da vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, resultado que garantiu à seleção espanhola o posto de campeã do mundo neste domingo (19), em Nova Jersey.
Natural do Marrocos e residente na Catalunha, Mounir Nasraoui está separado de Sheila Ebana, mãe de Lamine Yamal, desde que o jogador tinha 3 anos.
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