Filho de Preta Gil emociona ao falar sobre o último olhar da mãe antes de morrer - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um ano após a morte de Preta Gil, Francisco Gil usou as redes sociais nesta segunda-feira (20) para prestar uma homenagem à mãe.

A cantora morreu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, após enfrentar um câncer no intestino.

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Na publicação, o cantor compartilhou como tem lidado com a ausência de Preta ao longo desse período.

Ele revelou que passou a manter a casa repleta de fotografias e objetos que pertenciam à artista, adotou dois cachorros e afirmou que continua falando sobre a mãe constantemente.

Ao descrever o impacto da presença de Preta em sua vida, Francisco escreveu: "É a sua presença que cura. na hora da dor, as boas lembranças e na hora da saudade, o teu sorriso".

Um dos momentos mais marcantes do relato foi a lembrança dos instantes finais ao lado da cantora.

Segundo ele, o último olhar trocado entre os dois se transformou em uma referência para enfrentar os desafios do dia a dia.

"Tenho aprendido que quando to precisando de alguma resposta ou quando me vejo perdido, eu lembro do seu último olhar pra mim. Tava tudo ali. É curioso como eu encontro nele todas as respostas… tenho encontrado", descreveu.

Na parte final da homenagem, Francisco contou que fará um show em um local da França que Preta Gil não teve a oportunidade de conhecer.

Ao explicar o significado da apresentação, concluiu a mensagem dizendo: "Então eu sei que eu te levando pra conhecer comigo. Estamos mais juntos do que nunca! Te amo sempre".