Após morte de Preta Gil, Carolina Dieckmmann cria o 'dia da saudade'

A lembrança de Preta Gil mobilizou amigos e fãs nesta segunda-feira (20), data que marca um ano da morte da cantora.
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Aos 50 anos, a artista faleceu em decorrência de complicações causadas por um câncer no intestino, e recebeu diversas homenagens nas redes sociais.
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Entre as manifestações, Carolina Dieckmmann compartilhou uma publicação dedicada à amiga e definiu a data como o seu "dia da saudade".
Em vez de escrever um longo texto, a atriz escolheu dividir com os seguidores uma poesia sobre a ausência, utilizando o conteúdo para expressar os sentimentos provocados pela lembrança de Preta.
A homenagem também fez referência ao fato de o aniversário de um ano da morte da cantora coincidir com o Dia do Amigo.
Ao comentar a mudança de significado que a ocasião passou a ter em sua vida, Carolina escreveu: "E pra mim, o dia da amizade virou o dia da saudade...".
Nos últimos dias, a atriz já havia revelado que vinha evitando conceder entrevistas para falar sobre o documentário "Preta: Eu Não Ando Só", lançado justamente nesta segunda-feira para retratar a luta de Preta Gil contra o câncer.
Ainda emocionada com a perda da amiga, Carolina admitiu que a data tornou o momento ainda mais delicado e encerrou o desabafo afirmando: "Hoje tá mais difícil dizer qualquer coisa".
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