Ronaldinho expõe ligação particular de Madonna antes da final da Copa

A participação de Madonna no show do intervalo da final da Copa do Mundo reservou um dos momentos mais comentados da decisão entre Espanha e Argentina, disputada no último domingo (19).
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A artista dividiu a cena com dois dos maiores ídolos do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, em uma aparição que surpreendeu o público.
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A apresentação começou com a Rainha do Pop entrando em um carro conduzido por Ronaldo, enquanto Ronaldinho ocupava o banco do passageiro.
Madonna apareceu no banco traseiro do veículo, criando uma entrada de impacto que rapidamente repercutiu entre os espectadores.
Após o espetáculo, Ronaldinho revelou que recebeu uma ligação especial da cantora antes de os três entrarem em cena.
O ex-jogador destacou o contato feito por Madonna como um momento marcante que antecedeu a participação conjunta no evento.
O encontro aconteceu durante o show do intervalo da decisão da Copa do Mundo, vencida pela Espanha sobre a Argentina na prorrogação, resultado que garantiu aos espanhóis o título mundial.
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