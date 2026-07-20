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Ronaldinho expõe ligação particular de Madonna antes da final da Copa

Ex-jogador participou da apresentação da cantora na final da Copa do Mundo neste domingo (19)

Ronaldinho expõe ligação particular de Madonna antes da final da Copa - (crédito: Reprodução/TV Globo)
Ronaldinho expõe ligação particular de Madonna antes da final da Copa - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A participação de Madonna no show do intervalo da final da Copa do Mundo reservou um dos momentos mais comentados da decisão entre Espanha e Argentina, disputada no último domingo (19).

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A artista dividiu a cena com dois dos maiores ídolos do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, em uma aparição que surpreendeu o público.

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A apresentação começou com a Rainha do Pop entrando em um carro conduzido por Ronaldo, enquanto Ronaldinho ocupava o banco do passageiro.

Madonna apareceu no banco traseiro do veículo, criando uma entrada de impacto que rapidamente repercutiu entre os espectadores.

Após o espetáculo, Ronaldinho revelou que recebeu uma ligação especial da cantora antes de os três entrarem em cena.

O ex-jogador destacou o contato feito por Madonna como um momento marcante que antecedeu a participação conjunta no evento.

O encontro aconteceu durante o show do intervalo da decisão da Copa do Mundo, vencida pela Espanha sobre a Argentina na prorrogação, resultado que garantiu aos espanhóis o título mundial.

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 20/07/2026 09:36
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