Rebeca Andrade faz declaração de amor à suposta namorada - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um passeio pela praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, acabou rendendo mais do que registros de um dia de descanso para Rebeca Andrade.

A publicação feita pela ginasta nas redes sociais foi marcada por uma troca de mensagens carinhosa com a empresária Gisele, apontada como sua namorada.

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Maior medalhista olímpica da história do Brasil, a atleta aproveitou o domingo (19) de sol para curtir a praia e compartilhou imagens exibindo a boa forma nas areias cariocas.

Entre as reações à postagem, Gisele deixou um comentário dedicado à cidade: "Te amo, Rio de Janeiro".

A resposta de Rebeca chamou a atenção dos seguidores. Sem esconder o carinho pela empresária, a ginasta escreveu: "E eu amo você, hihihi! E o Rio também".

Nas fotos publicadas durante o passeio, a atleta também apareceu usando a aliança que havia mostrado recentemente em um passeio de barco ao lado de Gisele, acessório que voltou a alimentar as especulações sobre o relacionamento entre as duas.

As demonstrações públicas de afeto têm se tornado mais frequentes desde o início de julho.

Embora mantenha uma postura discreta nas redes sociais, Gisele já apareceu em diferentes publicações ao lado de Rebeca, que nas últimas semanas vem compartilhando momentos cada vez mais próximos da empresária.