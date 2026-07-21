Mãe de Zé Felipe toma atitude chocante após Vini Jr. exibir novo rosto - (crédito: Reprodução/Instagram)

A interação de Poliana Rocha em uma publicação envolvendo Vini Jr. acabou chamando atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (20).

A esposa do cantor e compositor sertanejo Leonardo deixou um comentário em uma foto do atacante da Seleção Brasileira ao lado do dermatologista Alessandro Alarcão, responsável por um procedimento estético realizado no jogador.

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Na mensagem, a ex-sogra de Virginia Fonseca, atual namorada de Vini Jr., escreveu apenas: "Energia boa".

A manifestação rapidamente repercutiu entre os seguidores e deu origem a uma série de comentários sobre a aproximação entre os dois.

Entre as reações dos internautas, alguns citaram Zé Felipe, ex-marido de Virginia e filho de Poliana.

"Imagina a cara do Zé quando ver isso", declarou uma. Outro usuário rebateu a interpretação: "Não vai falar nada. Parem de criar rivalidades, todos são maduros", completou uma segunda.

Já uma terceira pessoa comentou: "Está aí uma coisa que não esperava: ver a Poli amiga do Vini".

A foto comentada por Poliana mostrava Vinícius Júnior ao lado de Alessandro Alarcão.

Em uma publicação posteriormente repostada em seu perfil, o dermatologista revelou que o atleta foi submetido a um procedimento de naturalização facial.

"Receber o Vini Jr. foi um grande prazer. Além de ser um dos maiores talentos do futebol mundial, é um cara de uma simplicidade, educação e energia contagiante", disse ele.