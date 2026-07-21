Mãe de Zé Felipe toma atitude chocante após Vini Jr. exibir novo rosto

A interação de Poliana Rocha em uma publicação envolvendo Vini Jr. acabou chamando atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (20).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A esposa do cantor e compositor sertanejo Leonardo deixou um comentário em uma foto do atacante da Seleção Brasileira ao lado do dermatologista Alessandro Alarcão, responsável por um procedimento estético realizado no jogador.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na mensagem, a ex-sogra de Virginia Fonseca, atual namorada de Vini Jr., escreveu apenas: "Energia boa".
A manifestação rapidamente repercutiu entre os seguidores e deu origem a uma série de comentários sobre a aproximação entre os dois.
Entre as reações dos internautas, alguns citaram Zé Felipe, ex-marido de Virginia e filho de Poliana.
"Imagina a cara do Zé quando ver isso", declarou uma. Outro usuário rebateu a interpretação: "Não vai falar nada. Parem de criar rivalidades, todos são maduros", completou uma segunda.
Já uma terceira pessoa comentou: "Está aí uma coisa que não esperava: ver a Poli amiga do Vini".
A foto comentada por Poliana mostrava Vinícius Júnior ao lado de Alessandro Alarcão.
Em uma publicação posteriormente repostada em seu perfil, o dermatologista revelou que o atleta foi submetido a um procedimento de naturalização facial.
"Receber o Vini Jr. foi um grande prazer. Além de ser um dos maiores talentos do futebol mundial, é um cara de uma simplicidade, educação e energia contagiante", disse ele.
Saiba Mais
- Mariana Morais Noiva de Dudu Camargo passa por procedimento para corrigir 'bumbum triste'
- Mariana Morais Antes e depois de rosto de Vini Jr. choca público; saiba o que ele fez
- Mariana Morais Após ser anunciada como atração de abertura do show de ZAYN, GIANA estreia turnê 'Felidia'
- Mariana Morais Renan Cavolik lança 'Quebrando a Regra' e celebra nova fase da carreira
- Mariana Morais Na plateia, Piqué evita olhar para Shakira durante show da final da Copa
- Mariana Morais Filho de Preta Gil emociona ao falar sobre o último olhar da mãe