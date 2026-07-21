Antes e depois de rosto de Vini Jr. choca público; saiba o que ele fez

As imagens comparando o antes e o depois de Vini Jr. movimentaram as redes sociais e provocaram uma enxurrada de comentários sobre a aparência do atacante do Real Madrid.
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A transformação no rosto do jogador surpreendeu muitos internautas, que passaram a debater o que teria motivado a mudança.
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Entre as publicações, não faltaram reações de espanto. "Se alguém me dissesse que esse é o Vini Jr., eu jamais acreditaria", escreveu um internauta.
"Meu Deus, não parece nada com o Vini que conhecemos", comentou outro. "Ele está um gato, meu Deus. Nunca pensei que diria isso na minha vida [risos]. Vivibora visionária", brincou uma terceira usuária.
Diante da repercussão, o dermatologista Alessandro Alarcão esclareceu o motivo da mudança.
Em entrevista à revista Quem, o médico, responsável pelo tratamento de Vini Jr., explicou que o namorado de Virginia Fonseca passou por um procedimento de naturalização facial, técnica voltada para evidenciar os traços do rosto sem modificar a identidade do paciente.
"Realizamos uma naturalização facial, baseada na reestruturação dos ligamentos da face, associada a um refinamento da projeção do queixo, sempre respeitando as características anatômicas e a identidade do paciente", explicou o especialista.
Segundo Alessandro Alarcão, o tratamento não se limitou à naturalização facial.
O protocolo também envolveu tecnologias de última geração destinadas a melhorar a qualidade da pele e ampliar os resultados obtidos.
De acordo com o dermatologista, essa estratégia permite uma abordagem mais conservadora, reduzindo a necessidade de procedimentos injetáveis e mantendo um resultado harmonioso e natural.
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