Noiva de Dudu Camargo passa por procedimento para corrigir 'bumbum triste' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após revelar que decidiu recorrer a um procedimento estético para modificar a aparência dos glúteos, Saory Cardoso voltou a comentar o assunto nas redes sociais e mostrou parte do processo realizado em uma clínica especializada.

A influenciadora, de 30 anos, compartilhou um novo vídeo em que aparece apenas de calcinha enquanto acompanha o resultado da intervenção diante do espelho, reagindo com um sorriso logo após o atendimento.

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Responsável pelo procedimento, a Dra. Manoela Fassina explicou que a principal queixa apresentada pela paciente estava relacionada ao formato dos glúteos.

Segundo a médica, Saory descreveu a própria insatisfação utilizando a expressão “bumbum triste”.

“Ela chegou dizendo: ‘Dra., meu bumbum é um bumbum triste”, revelou Manoela. A especialista também detalhou a estratégia adotada durante o tratamento.

“O objetivo não era um aumento expressivo de volume, mas devolver projeção à região superior do glúteo, melhorar o contorno e conquistar um formato mais empinado e harmonioso. Para isso, ela escolheu realizar seu preenchimento glúteo com ácido hialurônico”, revelou.

O procedimento foi realizado com ácido hialurônico, substância utilizada para promover mudanças no contorno corporal sem a proposta de um ganho significativo de volume, priorizando a projeção da parte superior dos glúteos e um resultado considerado mais equilibrado.

Atualmente noiva do jornalista Dudu Camargo, de 27 anos, Saory já havia ganhado repercussão anteriormente ao afirmar que o fim de seu relacionamento de cinco anos com o ator Marcello Novaes, de 63 anos, ocorreu justamente em razão de um procedimento estético realizado na região dos glúteos.