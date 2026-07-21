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Noiva de Dudu Camargo passa por procedimento para corrigir 'bumbum triste'

Saory Cardoso compartilhou imagens do resultado do procedimento estético que fez nos glúteos

Noiva de Dudu Camargo passa por procedimento para corrigir 'bumbum triste' - (crédito: Reprodução/Instagram)
Noiva de Dudu Camargo passa por procedimento para corrigir 'bumbum triste' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após revelar que decidiu recorrer a um procedimento estético para modificar a aparência dos glúteos, Saory Cardoso voltou a comentar o assunto nas redes sociais e mostrou parte do processo realizado em uma clínica especializada.

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A influenciadora, de 30 anos, compartilhou um novo vídeo em que aparece apenas de calcinha enquanto acompanha o resultado da intervenção diante do espelho, reagindo com um sorriso logo após o atendimento.

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Responsável pelo procedimento, a Dra. Manoela Fassina explicou que a principal queixa apresentada pela paciente estava relacionada ao formato dos glúteos.

Segundo a médica, Saory descreveu a própria insatisfação utilizando a expressão “bumbum triste”.

“Ela chegou dizendo: ‘Dra., meu bumbum é um bumbum triste”, revelou Manoela. A especialista também detalhou a estratégia adotada durante o tratamento.

“O objetivo não era um aumento expressivo de volume, mas devolver projeção à região superior do glúteo, melhorar o contorno e conquistar um formato mais empinado e harmonioso. Para isso, ela escolheu realizar seu preenchimento glúteo com ácido hialurônico”, revelou.

O procedimento foi realizado com ácido hialurônico, substância utilizada para promover mudanças no contorno corporal sem a proposta de um ganho significativo de volume, priorizando a projeção da parte superior dos glúteos e um resultado considerado mais equilibrado.

Atualmente noiva do jornalista Dudu Camargo, de 27 anos, Saory já havia ganhado repercussão anteriormente ao afirmar que o fim de seu relacionamento de cinco anos com o ator Marcello Novaes, de 63 anos, ocorreu justamente em razão de um procedimento estético realizado na região dos glúteos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 21/07/2026 08:33
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