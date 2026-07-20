Na plateia, Piqué evita olhar para Shakira durante show da final da Copa - (crédito: Reprodução/Instagram)

A participação de Shakira na cerimônia da final da Copa do Mundo, realizada neste domingo (20), também colocou Gerard Piqué entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Internautas que acompanharam o evento afirmaram que o ex-zagueiro teria evitado direcionar o olhar ao gramado durante a apresentação da cantora, comportamento que rapidamente passou a ser debatido pelos espectadores.

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A repercussão ganhou força por causa do histórico do antigo casal. Shakira e Piqué oficializaram o fim do relacionamento em 4 de junho de 2022, encerrando uma união de 11 anos.

Na ocasião, a artista atribuiu a separação a uma infidelidade do ex-jogador, que passou a se relacionar com Clara Chía Martí.

Em declarações concedidas posteriormente à CNN, o ex-atleta do Barcelona contestou a versão amplamente divulgada sobre o rompimento e afirmou que os acontecimentos não foram retratados da forma como, segundo ele, realmente ocorreram.

“No final das contas, a verdade sobre o que aconteceu não foi bem contada. Não tenho controle sobre isso. Mas estou rodeado das pessoas certas, minha família, amigos, aqueles que realmente me conhecem”, disse o ex-jogador.