Virginia 'imita' Vini Jr. e passa por procedimento no rosto; saiba qual

Após a repercussão provocada pelo procedimento estético realizado em Vinícius Júnior, o dermatologista Alessandro Alarcão voltou a movimentar as redes sociais ao divulgar um novo atendimento envolvendo uma personalidade conhecida.
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Desta vez, a paciente apresentada pelo especialista foi a influenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos.
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Segundo o médico, Virginia foi submetida ao XERF, uma tecnologia de radiofrequência monopolar de dupla frequência desenvolvida para estimular a produção de colágeno, melhorar a firmeza da pele e redefinir o contorno facial.
O tratamento é realizado sem o uso de agulhas e não exige período de recuperação. Alessandro Alarcão explicou ainda que o procedimento não é indicado apenas para quem deseja tratar sinais já existentes de flacidez.
De acordo com ele, pessoas mais jovens também podem recorrer à tecnologia com foco na prevenção do envelhecimento da pele.
"Você que é um paciente entre 20 e 30 anos, quer se prevenir e deixar a pele cada dia mais firme, mais bonita e jovem, sem precisar injetar nada, o XERF é para você."
A divulgação do tratamento rapidamente ganhou espaço entre os internautas e acumulou centenas de comentários.
"A Virginia tem 27 anos. Que rejuvenescimento uma garota dessa idade necessita?", questionou uma seguidora.
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