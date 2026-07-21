Câncer de Preta Gil piorou após ela ser traída por Rodrigo Godoy; entenda - (crédito: Reprodução/Instagram)

Além dos desafios impostos pelo tratamento contra o câncer colorretal, Preta Gil (1974-2025) também enfrentou um período de grande abalo emocional em meio à doença.

Pessoas próximas à cantora relataram que as traições de Rodrigo Godoy tiveram reflexos em seu estado de saúde durante a luta contra o câncer.

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As infidelidades atribuídas ao então marido teriam ocorrido entre 2022 e 2023, fase em que a artista já realizava sessões de quimioterapia e radioterapia.

De acordo com os relatos, a ex-stylist de Preta, Ingrid Lima, teria sido a pivô da situação. Ela frequentava a residência do casal.

O assunto voltou à tona no documentário "Preta - Eu Não Ando Só", lançado na última segunda-feira (20).

Na produção, a atriz Carolina Dieckmmann, uma das amigas mais próximas da cantora, afirmou que o fim do casamento representou um impacto emocional profundo justamente durante o período em que Preta lutava contra a doença.

"Ela tem um agravante muito grande, que eu nem consigo te dizer o quanto, que foi vir junto com o fim do casamento, do jeito que foi. Acho que, naquele momento, foi uma porrada maior que o câncer", opinou a atriz.

A separação de Preta Gil e Rodrigo Godoy foi oficializada em 2023. Diante da situação enfrentada pela amiga, o apresentador Gominho decidiu deixar sua rotina de lado para morar com a cantora e acompanhá-la durante o tratamento.

No fim de 2023, Preta anunciou que o câncer havia entrado em remissão. Meses depois, em meados de 2024, a doença voltou a se manifestar.