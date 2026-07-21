O Kannalha choca com revelação íntima sobre Preta Gi: 'Amava sacanagem'

Os últimos meses de vida de Preta Gil (1974-2025) foram marcados por uma relação especial com o cantor baiano Danrlei Orrico, conhecido artisticamente como O Kannalha.

Em depoimento para o documentário "Preta - Eu Não Ando Só", o artista relembrou como nasceu a proximidade entre os dois e compartilhou detalhes da convivência que tiveram durante o período em que a cantora enfrentava o tratamento contra um câncer de intestino.

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Segundo Danrlei, o primeiro encontro aconteceu durante uma apresentação dele na Bahia, quando Preta compareceu ao evento.

A partir dali, a aproximação ocorreu de forma espontânea e rápida, dando início a uma amizade intensa, construída sem definições sobre o vínculo entre eles.

Ao comentar a personalidade da cantora, o baiano destacou o jeito descontraído e bem-humorado de Preta ao falar sobre assuntos íntimos.

"Tudo aconteceu muito rápido e naturalmente", explicou. Em seguida, acrescentou: "Preta, ave Maria, fez 50 ali mas era danada demais, demais. Aquela negona, é a Bahia, era quente. Se tratando do assunto, ave Maria, amava uma sacanagenzinha", disse, aos risos.

Além da sintonia entre os dois, pessoas próximas à artista ressaltaram a importância do cantor durante a fase mais delicada da doença.

A maquiadora Soraya Rocha contou que as visitas surpresa de O Kannalha ajudavam a mudar completamente o estado de espírito de Preta, que muitas vezes se mostrava desanimada.

"A gente tentava de tudo, ela não queria sorrir, fazer mais nada, aí Malu falou: 'Já sei, vamos trazer esse homem para cá'. Ele vinha de surpresa. Quando ele chegava, ela ficava tão feliz", contou.

Soraya também fez questão de destacar que a relação entre os dois ia muito além da química mencionada por Danrlei.

Segundo ela, o cantor sempre demonstrou carinho, educação e atenção com a artista durante o período em que estiveram próximos.

"Ele de canalha não tem nada. Ele é muito fofo, muito educado, super gente boa, e ele tinha muito cuidado com ela", afirmou Soraya.