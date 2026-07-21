Últimas palavras de Preta Gil antes de morrer são reveladas em documentário - (crédito: RReprodução/Instagram)

Lançado na última segunda-feira (20), exatamente um ano após a morte de Preta Gil (1974-2025), o documentário "Preta - Eu Não Ando Só" trouxe novos relatos sobre os momentos finais da cantora e comoveu o público ao revelar detalhes de sua despedida.

A produção mostra que, já em estado de saúde extremamente delicado, Preta recebeu da equipe médica a informação de que o tratamento experimental realizado nos Estados Unidos não havia apresentado os resultados esperados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Diante desse cenário, a orientação dos profissionais foi para que ela permanecesse ao lado da família.

Um dos trechos mais marcantes do documentário revela quais teriam sido as últimas palavras da artista antes de morrer.

Segundo o filme disponibilizado pelo Globoplay, Preta convidou as mulheres que estavam ao seu redor para um momento de oração ao dizer: "meninas, vamos orar?". Em seguida, ela se deitou e permaneceu dormindo até o momento de sua partida.

Produzido como uma homenagem à trajetória da cantora, o documentário está disponível no Globoplay. Preta Gil morreu aos 50 anos em decorrência de complicações provocadas por um câncer colorretal.