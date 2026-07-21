Lito Sousa é diagnosticado com câncer que mata 48 homens por dia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um diagnóstico de câncer de próstata surpreendeu o influenciador digital e especialista em aviação Lito Sousa, de 59 anos, apesar do acompanhamento médico frequente que ele mantinha ao longo dos anos.

A doença foi identificada após alterações nos níveis do PSA, exame que motivou uma investigação complementar e confirmou a presença de um adenocarcinoma de agressividade intermediária.

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Como o tumor permanece localizado na próstata, a equipe médica optou pelo tratamento cirúrgico.

Ao tornar o caso público nas redes sociais, Lito destacou que sempre realizou exames preventivos, incluindo o toque retal, mas explicou que as avaliações anteriores não haviam detectado o câncer.

"Eu sempre me cuidei e faço exames de rotina, inclusive aquele que muitos homens se negam a fazer. E, mesmo fazendo check-up de rotina, não foi possível identificar antes o que eu descobri recentemente", afirmou.

A experiência do influenciador chama atenção para uma característica da doença: em sua fase inicial, o câncer de próstata costuma evoluir sem provocar sintomas.

Em muitos casos, a suspeita surge apenas após pequenas alterações em exames de rotina ou durante investigações complementares.

Embora apresente altas chances de cura quando descoberto precocemente, o câncer de próstata segue entre os principais desafios da saúde pública no Brasil.

Dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) apontam que 17.587 homens morreram em decorrência da doença em 2024, média de 48 óbitos por dia. Na comparação com uma década atrás, a mortalidade cresceu 21%.

Quando o diagnóstico ocorre antes de o tumor atingir outros órgãos, as chances de cura ultrapassam 90%. Excluindo os casos de câncer de pele não melanoma, esse é o tipo de câncer mais comum entre a população masculina brasileira.

Estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam cerca de 71,7 mil novos diagnósticos da doença por ano no país.

Embora a maioria dos casos seja registrada em homens acima dos 50 anos, especialistas observam um aumento também entre pacientes mais jovens.

Informações do Ministério da Saúde mostram que os atendimentos relacionados ao câncer de próstata em homens de até 49 anos cresceram 32% entre 2020 e 2024.

No período, o número de procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) passou de 2,5 mil para 3,3 mil.

Para o urologista Rafael Ambar, do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), parte desse avanço está ligada ao maior acesso da população aos métodos de diagnóstico.

O diretor-geral do INCA, Roberto Gil, também atribui o crescimento dos registros ao envelhecimento da população e à ampliação da realização de exames.