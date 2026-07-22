Bella Longuinho posa de biquíni cavado na neve e impressiona com boa forma - (crédito: Reprodução/Instagram)

Bella Longuinho movimentou as redes sociais ao compartilhar novos registros da viagem que faz ao Chile.

A influenciadora de 24 anos publicou uma sequência de fotos em um resort e chamou a atenção dos seguidores ao posar de biquíni em meio à paisagem coberta de neve.

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Na legenda da publicação feita no Instagram, Bella resumiu o momento com uma frase curta: "Dia de neve por aqui".

As imagens rapidamente repercutiram entre os fãs, que deixaram diversos elogios nos comentários da postagem.

"Belíssima", escreveu uma internauta. "Uma gata", comentou outra. "Princesa", publicou um terceiro seguidor.

Recentemente, a famosa revelou que passou a faturar alto com a venda de conteúdo adulto após passar pela transição de gênero.