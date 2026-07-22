Bella Longuinho posa de biquíni cavado na neve e impressiona com boa forma

Bella Longuinho movimentou as redes sociais ao compartilhar novos registros da viagem que faz ao Chile.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A influenciadora de 24 anos publicou uma sequência de fotos em um resort e chamou a atenção dos seguidores ao posar de biquíni em meio à paisagem coberta de neve.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na legenda da publicação feita no Instagram, Bella resumiu o momento com uma frase curta: "Dia de neve por aqui".
As imagens rapidamente repercutiram entre os fãs, que deixaram diversos elogios nos comentários da postagem.
"Belíssima", escreveu uma internauta. "Uma gata", comentou outra. "Princesa", publicou um terceiro seguidor.
Recentemente, a famosa revelou que passou a faturar alto com a venda de conteúdo adulto após passar pela transição de gênero.
Saiba Mais
- Mariana Morais Com marido polêmico, Bruna Biancardi desabafa sobre o lado negativo da fama
- Mariana Morais Vini Jr. e Virginia são flagrados aos beijos em momento de pegação na praia
- Mariana Morais Médico responsável por 'novo rosto' de Vini Jr. apaga foto com jogador
- Mariana Morais Daniela Albuquerque recebe surpresa de aniversário com bolo assinado pelo chef Douglas Volpy
- Mariana Morais Aerolooks de férias: como viajar com estilo e conforto inspirado nas famosas
- Mariana Morais Lito Sousa é diagnosticado com câncer que mata 48 homens por dia