Médico responsável por 'novo rosto' de Vini Jr. apaga foto com jogador - (crédito: Reprodução/Instagram)

Quem acessar o perfil do dermatologista Alessandro Alarcão no Instagram não encontrará mais a publicação feita ao lado de Vini Jr.

O registro, que havia sido compartilhado após o atacante da Seleção Brasileira passar por um procedimento de harmonização no queixo, foi removido da rede social depois de provocar ampla repercussão entre os internautas.

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Enquanto esteve no ar, o conteúdo alcançou grande circulação e concentrou dezenas de comentários sobre a mudança na aparência do jogador.

Na legenda, Alessandro agradecia ao atleta pela confiança depositada em seu trabalho e relatava o encontro ocorrido na clínica, publicação que rapidamente se espalhou pelas redes sociais ao longo de toda a segunda-feira (20).

Entre as pessoas que reagiram ao post estava Poliana Rocha. A ex-sogra de Virginia Fonseca, que também é paciente do dermatologista, deixou uma breve mensagem elogiando o profissional ao comentar: “Energia boa”.

Apesar de a foto com Vini Jr. não fazer mais parte do perfil do médico, outro registro envolvendo um famoso segue disponível.

Alessandro manteve publicado um vídeo gravado durante um atendimento estético realizado em Virginia Fonseca, mostrando a influenciadora enquanto passava por um procedimento na clínica.