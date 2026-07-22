Vini Jr. e Virginia são flagrados aos beijos em momento de pegação na praia

Menos de um dia após confirmarem que reataram o relacionamento, Virginia Fonseca e Vini Jr. apareceram juntos em um momento de lazer no Rio de Janeiro.
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O casal aproveitou a terça-feira (21) para passar o dia na praia ao lado de amigos e familiares, após a reconciliação anunciada na noite anterior, em Goiânia.
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Os dois foram vistos em um quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste da capital fluminense, onde demonstraram sintonia e trocaram beijos durante o encontro. O clima de romance chamou a atenção de quem estava no local.
O passeio também reuniu pessoas próximas ao casal e contou com a presença da cantora Ludmilla, que integrou o grupo durante o dia de curtição.
Virginia ainda dividiu parte da programação com os seguidores nas redes sociais. Entre as publicações, a influenciadora mostrou registros de água de coco e de um churrasco servido à beira-mar.
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