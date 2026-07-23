Endrick dá nome raro para o filho e dado impressionante vem à tona

O chá de bebê de Endrick e Gabriely Miranda, realizado nesta quarta-feira (22), reservou um momento especial para os convidados: a revelação do nome escolhido para o primeiro filho do casal.
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Logo na entrada da celebração, uma placa anunciava que o bebê se chamará Kendrick.
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A escolha rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Usuários do X e do Instagram comentaram a semelhança entre o nome do menino e o do atacante, gerando uma série de reações.
"Era melhor Endrick Filho", brincou um internauta. Outros seguidores, por outro lado, elogiaram a decisão do casal e destacaram a originalidade do nome, considerado incomum no Brasil.
Dados do Censo Demográfico 2022, realizado pelo IBGE, mostram que apenas 303 brasileiros se chamam Kendrick.
O nome foi registrado entre os anos de 2000 e 2019 e aparece em diferentes estados do país, como Rio Grande do Sul, Pará e Minas Gerais.
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