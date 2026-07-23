Érika Januza e Arlindinho passam por crise e rumores de término vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

O relacionamento entre Arlindinho e Érika Januza atravessa um momento de incerteza.

Segundo informações obtidas pela coluna Fábia Oliveira junto a pessoas próximas ao casal, o namoro, assumido publicamente em dezembro de 2025, enfrenta uma forte crise e pode estar perto do fim.

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De acordo com as fontes, um dos sinais que chamou atenção foi o fato de os dois terem deixado de usar as alianças.

Há, inclusive, quem afirme que o romance já chegou ao fim, apesar das declarações de amor trocadas pelos artistas nos últimos meses.

Nos últimos dias, Érika passou um período em Búzios, no Rio de Janeiro, e, desde então, não foi mais vista na companhia do cantor.

Enquanto Arlindinho cumpria sua agenda de apresentações no fim de semana, a atriz compareceu a um show de forró e também assistiu a uma partida de tênis, sempre desacompanhada.

As redes sociais também reforçaram as especulações. Em publicações recentes, os dois apareceram em programas distintos.

O filho de Arlindo Cruz mostrou um almoço ao lado da mãe, enquanto Érika compartilhou um encontro com familiares em seu condomínio.

Na segunda-feira (20), Arlindinho ainda foi fotografado durante um passeio à praia sem a aliança. Pessoas próximas afirmam que Érika também deixou de exibir a joia em sua rotina.

Ainda segundo as fontes ouvidas pela coluna Fábia Oliveira, o cantor teria retomado a vida de solteiro e voltou a seguir antigas namoradas nas redes sociais, atitude que alimentou ainda mais os rumores sobre o possível término do relacionamento.