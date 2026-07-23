Luana Piovani cobra prisão de Virginia após decisão da Justiça vir à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Luana Piovani voltou a usar as redes sociais para criticar Virginia Fonseca por sua atuação em campanhas publicitárias de plataformas de apostas esportivas.

Na quarta-feira (22), a atriz repercutiu uma decisão da Justiça do Distrito Federal envolvendo a influenciadora e fez duras declarações sobre o caso.

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A manifestação ocorreu após Luana compartilhar a notícia de que a Justiça determinou que Virginia deixe de misturar publicações pessoais com propagandas de bets por possível "indução ao erro".

A decisão também estabeleceu o prazo de 48 horas para que a influenciadora removesse de suas redes sociais anúncios relacionados às plataformas de apostas online.

Ao comentar a determinação judicial, Piovani comemorou a medida e voltou a defender punições mais severas contra Virginia.

"Quero ver essa cramunhana na cadeiaaaaa!! Tá faltando poucooooo", escreveu a atriz na legenda da publicação.

As críticas de Luana à influenciadora não são recentes. Em outras manifestações públicas, ela também condenou a divulgação de casas de apostas e chegou a publicar uma mensagem direcionada a Virginia em tom de reprovação.

"A maldição vai colar em você, resvalará em seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado", escreveu a apresentadora, relacionando os ganhos da influenciadora à divulgação de jogos de azar.