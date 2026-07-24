Homem morre na frente do irmão em trilha e causa da morte acende alerta - (crédito: Reprodução/Instagram)

As autoridades do estado de Utah, nos Estados Unidos, investigam a morte de um homem de 59 anos que foi atingido por um raio durante uma trilha na montanha American Fork Twin Peaks.

A vítima foi identificada como Craig Nelson (à esquerda na imagem), que realizava o percurso ao lado do irmão, Mark Nelson, no sábado (18).

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De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Salt Lake, os dois tinham familiaridade com a trilha, já que haviam percorrido o trajeto em diversas outras ocasiões.

Durante a subida, fizeram uma pausa para se alimentar e perceberam alterações nas condições do tempo.

Mesmo avaliando a situação, decidiram prosseguir por não observarem a ocorrência de relâmpagos naquele momento.

A mudança no clima se intensificou quando os irmãos já estavam próximos ao pico leste da montanha.

Por volta das 11h45, Mark Nelson resolveu interromper a caminhada e iniciar o retorno ao notar o agravamento das condições meteorológicas.

Craig Nelson, entretanto, preferiu seguir em direção ao topo e acabou sendo atingido por um raio, caindo a aproximadamente seis metros de distância do irmão.

Após o acidente, Mark precisou caminhar por cerca de 20 minutos até encontrar um local com sinal de telefonia para pedir ajuda.

Segundo o gabinete do xerife, o chamado aos serviços de emergência foi registrado às 12h01, dando início a uma operação que envolveu equipes de busca e resgate, além de um helicóptero do Departamento de Segurança Pública.

Com o fim da tempestade, os socorristas conseguiram chegar até Craig Nelson, mas ele já estava sem vida e teve a morte constatada ainda no local. Já Mark foi retirado da montanha em segurança pela patrulha de esqui.

Até 20 de julho, o caso permanecia sob investigação, enquanto o médico legista trabalhava para determinar oficialmente a causa da morte.

De acordo com o Conselho Nacional de Segurança contra Raios, Craig Nelson passou a ser a quinta vítima fatal atingida por raios registrada nos Estados Unidos em 2026.