Vini Jr. encontra ator de 'As Branquelas' no Rio após meme viralizar - (crédito: Reprodução/Instagram)

Terry Crews e Vini Jr. se encontraram pela primeira vez nesta quinta-feira (23), no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

O ator norte-americano, conhecido por interpretar Latrell em "As Branquelas", compartilhou o momento nas redes sociais e celebrou a oportunidade de conhecer o atacante da Seleção Brasileira.

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O encontro aconteceu poucos dias após viralizar um vídeo criado com inteligência artificial que recriava uma das cenas mais famosas do filme.

Na montagem, inspirada na sequência em que os personagens cantam "A Thousand Miles", de Vanessa Carlton, Vini Jr. aparecia ocupando o lugar do personagem vivido por Terry Crews ao lado do atacante norueguês Erling Haaland.

Durante a visita ao ponto turístico carioca, o ator demonstrou entusiasmo ao posar para fotos com o jogador e chegou a carregá-lo nas costas.

Ao comentar o encontro, Terry afirmou que conhecer Vini representava a realização de um desejo antigo e elogiou não apenas o talento do atleta, mas também sua personalidade.

Em sua publicação, o artista também declarou o carinho que sente pelo Brasil e afirmou que a conexão entre os dois foi imediata. Segundo ele, a sensação era de reencontrar alguém com quem já mantinha uma amizade de longa data.

"O amor e o carinho mútuo foi imediato e real", escreveu.

Para encerrar a homenagem, Terry Crews deixou uma mensagem em português dedicada ao atacante brasileiro: "Meu irmão. Meu amigo. Brasil para sempre", disse, antes de completar com um "te amo Vini".