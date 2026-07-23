Eliezer expõe vício em pornografia e revela crise no casamento com Viih Tube - (crédito: Reprodução/Instagram)

Eliezer usou as redes sociais nesta quarta-feira (22) para fazer um relato pessoal sobre um tema que, segundo ele, ainda é pouco discutido.

O ex-BBB contou que enfrentou um vício em pornografia e afirmou que o problema chegou a colocar seu casamento com Viih Tube em risco.

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Ao compartilhar a experiência, o influenciador disse que decidiu tornar a situação pública para incentivar uma conversa mais aberta sobre o assunto. Na avaliação dele, muitas pessoas enfrentam a mesma dificuldade sem buscar ajuda ou falar sobre os impactos que o comportamento pode causar.

Durante o desabafo, Eliezer afirmou que a dependência afetou diretamente a relação com a esposa e levantou um questionamento sobre quantos casais já tiveram a convivência prejudicada pelo mesmo motivo.

“A pornografia quase acabou com o meu casamento. Quantas mulheres e quantos homens aqui já não passaram por isso? A luta contra o vício em pornografia. Quantos relacionamentos já não foram destruídos por conta do vício na pornografia?”, declarou.

Além de abordar os reflexos na vida conjugal, o empresário alertou para as consequências psicológicas do consumo excessivo desse tipo de conteúdo e chamou a atenção para o acesso cada vez mais precoce de crianças a materiais destinados ao público adulto.

Segundo Eliezer, estudos indicam que o primeiro contato com conteúdos pornográficos ocorre, em média, aos 9 anos de idade.

Ele também afirmou que a exposição frequente a vídeos com cenas de violência pode contribuir para a naturalização de comportamentos agressivos entre os jovens.

Ao concluir o vídeo, o ex-BBB explicou que sua intenção não era condenar escolhas feitas por adultos, mas alertar pais e responsáveis sobre a necessidade de acompanhar mais de perto o que crianças e adolescentes acessam na internet.

"Não estou falando sobre você, estou falando sobre o seu filho", concluiu o influenciador ao defender uma supervisão mais atenta do ambiente digital dentro de casa.